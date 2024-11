Neuchâtel durcit la loi sur l'enseignement à domicile

Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté un projet de décret, dont l'impulsion venait des Vert-e-s, demandant au Parlement fédéral d'introduire un congé parental fédéral. Le texte a été approuvé 83 oui, 10 non et 2 abstentions.

"Le congé parental contribue au bon développement de la famille et permet de concilier vie professionnelle et familiale. Il permet une flexibilisation du retour à l'emploi et une meilleure insertion ou réinsertion des femmes dans la vie professionnelle", a déclaré Florence Nater, conseillère d'Etat en charge de la Cohésion sociale.

Certains députés souhaitaient que le congé parental soit introduit le plus rapidement possible, donc soit au niveau fédéral, ou si ce n'est pas possible que des bases légales soient élaborées pour un congé cantonal. Les députés de droite étaient opposés à un congé parental neuchâtelois, trop lourd au niveau administratif et économique.

Par esprit de consensus, le texte retenu demande finalement uniquement l'introduction d'un congé fédéral. Les cantons de Genève, du Valais et du Jura ont également déposé une initiative cantonale à l’Assemblée fédérale allant dans ce sens. Le canton de Genève demande que les cantons soient libres d’instituer un congé parental à leur niveau, alors que les cantons du Valais et du Jura souhaitent l’introduction d’un congé parental fédéral.