Neuchâtel approuve un projet de développement des places d'accueil du pré et parascolaire

Le Grand Conseil neuchâtelois a approuvé mercredi à l'unanimité de développer les places d'accueil extrafamilial et d'être plus généreux que le Conseil d'Etat. Le taux de couverture cantonal minimum de 35% devrait être atteint d'ici à quatre ans, tant dans le domaine préscolaire que dans le parascolaire.

"Neuchâtel occupe la 2e position en Suisse du nombre de places ouvertes par enfant. Cette révision permettra de maintenir cet excellent" classement, a déclaré Frédéric Mairy, conseiller d'Etat, chef du Service de protection de l'adulte et de la jeunesse. Elle demandera toutefois des efforts financiers du canton, des communes et des parents.

"C’est une bonne nouvelle pour les familles du canton de Neuchâtel et pour la branche", se réjouit dans le 12h45 Christine Moreira, coprésidente de l'association des directrices pré/parascolaire de Neuchâtel.

Plus de places qu'espéré

Actuellement, le taux de couverture est d'au moins 30% pour l'accueil préscolaire et d'au moins 20% pour l'accueil parascolaire. Le Conseil d'Etat voulait monter le taux à 33% pour les deux.

Les députés ont rappelé l’importance de garantir un nombre de places suffisant dans les structures pré- et parascolaires, que ce soit pour le développement de l’enfant, le renforcement du lien social, l’inclusion ou encore le soutien aux parents actifs. Dans un compromis, le Grand Conseil a décidé de fixer le taux de couverture à 35%.

Certains - à gauche - auraient voulu le monter à 40% ou qu'une place soit garantie pour chaque enfant, à l'image de ce que propose Neuchâtel avec le projet d'école à journée continue MAE. Ils se sont toutefois ralliés à l'amendement de la commission, accepté à l'unanimité.

Garder les élèves de 7e et 8e

Les députés n'ont pas souhaité non plus que les élèves de 7e et 8e années scolaires soient sortis du dispositif de financement, comme le souhaitait le gouvernement. Ils ont refusé un amendement du groupe VertPOP demandant de majorer les prix coûtants bruts de 2% lorsque les structures d'accueil offrent des repas bios et locaux.

Le Grand Conseil s'est aussi soucié de la disparité conséquente entre les communes sur l'accueil extrafamilial. Il a demandé d'évaluer l'évolution du taux de couverture après l'introduction de cette nouvelle loi-cadre, car celle-ci ne peut pas, dans l'absolu, obliger les communes à atteindre un taux de couverture minimal.

ats/juma