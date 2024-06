Neuchâtel a organisé une session inclusive au Grand Conseil, une première en Suisse romande

Une trentaine de binômes, formés de députés neuchâtelois et de personnes vivant avec un handicap, soit près de 60 personnes ont siégé jeudi lors d'une session inclusive dans la salle du Grand Conseil neuchâtelois. C’est la première fois qu’un tel événement se tient en Suisse romande.

"Cette session a permis d’adopter deux pétitions qui demandent que des mesures concrètes soient prises pour garantir l’égalité dans l’accès aux fonctions électives", a indiqué vendredi le canton de Neuchâtel. Les textes seront transmis au Grand Conseil pour traitement.

La présidente du Conseil d’État Florence Nater a confirmé que les éléments contenus dans les différentes pétitions, notamment la question d’une communication politique accessible, était à l’ordre du jour avec, par exemple, la refonte en cours du site internet de l’État. Elle a rappelé que l’objectif était de faire en sorte que les sessions standards du Grand Conseil soient véritablement inclusives.

"C'est très symbolique"

Fabien Bertschy, personne en situation de handicap qui a co-organisé cette journée, ne cache pas son émotion. "Le fait d'être ici, dans cette enceinte aux législatives cantonales, c'est très symbolique. C'est beau de le faire en tout cas une fois comme ça, c'est magnifique", se réjouit-il vendredi dans le 12h30.

Pour Ahmed Muratovic, député socialiste, cette journée a également été très enrichissante. "On a pu découvrir certaines problématiques comme l'adaptation de certains sites internet, des choses comme le langage simplifié. Je pense qu'il faudrait garder les personnes les plus concernés avec nous. Il y clairement des choses dont on ne se rend pas compte en tant qu'élu", souligne-t-il au micro de la RTS.

Elus de tous bords politiques

"La question des quotas dans les partis politiques a suscité un débat tout en nuances", peut-on lire dans le communiqué. Même si beaucoup ont témoigné des obstacles majeurs, voire de l’impossibilité de participer de manière autonome aux votations et aux élections, les "députés" d'un jour ont préféré des mesures d’encouragement et de formation. Les quotas ont été écartés à une très courte majorité, à une voix près.

Des élus de tous bords politiques ont participé à l'événement. Du temps avait été réservé afin que les binômes ou trinômes puissent faire connaissance et tisser une relation privilégiée.

Durant une demi-journée, les députés ont accompagné des personnes vivant avec un handicap (PVH), se trouvant ainsi confrontés aux obstacles que celles-ci rencontraient dans leur vie quotidienne. A l'issue de la journée, plusieurs PVH ont déclaré être intéressées à se lancer sur les listes aux prochaines élections cantonales.

hkr avec ats