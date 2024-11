Motion populaire pour une contraception gratuite déposée dans le canton de Neuchâtel

Une motion populaire "Pour une contraception gratuite" a été déposée mardi au secrétariat général du Grand Conseil neuchâtelois. Près de 400 signatures ont été récoltées en quelques mois par les jeunes socialistes.

"L’objectif de notre motion est de rendre la contraception gratuite pour toutes et tous, jusqu’à 30 ans, afin de répondre à une problématique de santé publique, de justice sociale et d’égalité des genres", a expliqué la Jeunesse socialiste neuchâteloise. Dans le dépliant, on peut lire que les coûts de contraception peuvent être 14 fois plus élevés en Suisse que dans les cantons voisins.

Les motionnaires veulent empêcher de faire reposer la majorité des coûts et la responsabilité de la contraception sur le dos des femmes. Outre les signatures remises au co-secrétaire général, Matthieu Lavoyer-Boulianne, ils ont distribué aux députés des dépliants avec un préservatif dedans.

"Le nombre de signatures, qui dépasse de près de quatre fois le nombre de signatures requis, démontre la nécessité de l’instauration d’un tel dispositif", a expliqué la Jeunesse socialiste neuchâteloise. "La motion a parlé aux jeunes mais pas uniquement. Des personnes de tout âge, qui ont dû payer toute leur vie pour une contraception, ont signé le texte", a expliqué Zoé Nater, co-présidente de la Jeunesse socialiste neuchâteloise.

ats/miro