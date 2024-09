Mon job derrière les barreaux: immersion avec les gardiens de la prison de Gorgier

L'émission Mise au point a suivi des gardiens et gardiennes de la prison de Bellevue, à Gorgier (NE), qui travaillent en compagnie de condamnés à des peines importantes, parfois fragiles psychologiquement. Un métier qui demande une bonne dose d'humanité.

Les agents de détention veillent sur 63 hommes qui dorment seuls derrière les lourdes portes de leur cellule. Ces détenus purgent de longues peines pour des crimes graves: trafic de drogue, meurtre, viol ou encore pédophilie.

Au petit matin, les gardiens réveillent les détenus et s'assurent qu'ils sont toujours en vie. [RTS]

La nuit, les gardiens se retrouvent entre chaque ronde à la centrale. Cet endroit est en quelque sorte les yeux et les oreilles de cet établissement pénitentiaire au niveau de sécurité élevé. Eveillés, certains détenus psychologiquement sensibles jouent avec l'interphone de leur cellule. Un prisonnier appelle ainsi les gardiens, affirmant qu’ "un terroriste fout le feu" dans les environs. Après un bref échange, il raccroche.

Je ne suis pas là pour juger une deuxième fois Raphaël, agent de détention

A 5h45 du matin, alors que l'équipe de nuit n'a pas encore fini son service, l'équipe de jour fait son entrée. Elles réveilleront ensemble les détenus. En prison, on ne nomme pas cette case horaire "le réveil", mais le "contrôle de vie".

"Les idées noires arrivent souvent la nuit quand ils sont seuls. Si l'un passe à l'acte, c'est au petit matin qu'on s'en rend compte", explique Raphaël, agent de détention depuis 10 ans.

"Je ne peux pas tourner la page"

Serge [prénom d'emprunt] explique de son côté avoir vécu des moments difficiles au cours de sa carrière. "Une personne s'est lardassé le bras de manière bien profonde. Et il y a longtemps, j'ai retrouvé une personne pendue", détaille-t-il.

Le gardien raconte aussi s'être fait agresser: "J'ai reçu du soutien psychologique et de l'écoute. Mais il y a un avant et un après. Je ne peux pas tourner la page. Je vis et me suis reconstruit avec ça. Mais il y a toujours des fois, où… voilà. Il faut néanmoins être à l'aise dans son travail et ne pas montrer qu'on a peur. Parce que si on a peur, on n'a rien à faire là."

L'Etablissement d'exécution des peines de Bellevue, à Gorgier (NE).

Un cycle vertueux grâce au travail

Les hommes incarcérés dans cette prison ne sont pas des enfants de chœur. Les gardiens doivent composer avec des détenus au lourd passé. "Je ne suis pas là pour juger une deuxième fois une personne qui a violé, qui a tué, qui a fait des choses immorales et immondes", assure Raphaël. "Je suis là pour lui faire exécuter sa peine. J'essaie de l'aider et d'aider la société pour que, le jour où elle sort, elle soit meilleure que quand elle est entrée", souligne l'ancien travailleur social.

Les détenus sont tenus de travailler du lundi au vendredi et reçoivent pour cela un salaire d'environ 300 francs par mois.

Raphaël déclare que le travail journalier fournit un cadre de vie qui peut être bénéfique aux prisonniers: "L'oisiveté n'est pas permise en prison. Si on leur donne accès à un certain goût de l'effort quotidien, cela peut les lancer dans un cycle vertueux s'ils y adhèrent une fois à l'extérieur."

Reportage TV: Michaël Borgognon

Adaptation web: ami