Les députés neuchâtelois veulent en faire davantage contre le harcèlement scolaire

Les députés neuchâtelois de tous les partis veulent des mesures pour lutter contre le harcèlement scolaire. Ils souhaitent des directives cantonales pour limiter, voire interdire le téléphone portable au sein des écoles, à l'image de ce qui existe déjà dans les cantons de Vaud et du Jura.

"Le harcèlement scolaire peut entraîner des conséquences graves et durables", a déclaré lundi devant la presse le député socialiste Antoine de Montmollin. "Nous souhaitons un plan cantonal harmonisé qui s'applique de la même manière dans chaque cercle scolaire et que la prise en charge ne dépende pas de l'endroit où se trouve l'élève."

La Fédération des associations de parents d'élèves (FAPEN) a rappelé à quel point il y a des différences entre les cercles scolaires actuellement. "Et pourtant l'attitude de la première personne à laquelle l'enfant confie son problème est cruciale pour qu'il se sente entendu", a expliqué Laurence Nguyen Fagoni, représentante de la FAPEN.

Quatre motions

Des députés interpartis ont élaboré quatre motions en lien avec cette problématique. La première pour faire un état des lieux, la deuxième pour mettre en place un plan cantonal harmonisé avec un protocole défini, la troisième pour obtenir les moyens nécessaires (éducateurs spécialisés) et la quatrième pour une limitation de l'usage du téléphone à l'école.

"Cette offensive parlementaire de tous partis montre que l'on veut que ce problème soit pris à bras-le-corps par le Conseil d'Etat et qu'il soit traité de manière uniforme partout", a expliqué l'UDC Niels Rosselet-Christ. "Il faut former et sensibiliser les enseignants, les parents et les pédiatres à détecter le harcèlement", a ajouté Jonathan Marty (Le Centre).

Un enfant sur dix

"Un enfant sur dix est harcelé à l'école. C'est un problème de société grave", a relevé Céline Barrelet (Vert-e-s). "Cette problématique a été soulevée aux assises de l'école. Il faut espérer (...) que l'on puisse mettre en place des mesures rapidement", a précisé Brigitte Leitenberg, députée du parti vert'libéral.

>> Lire aussi : Harcèlement scolaire: Un fléau à combattre

Claudine Geiser (PLR) a noté pour sa part qu'un "état des lieux est crucial" mais que son parti se montrera plus "nuancé" sur le plan d'action cantonal et l'augmentation des ressources. Pourtant, les syndicats (SSP et SAEN) estiment qu'il faut allouer plus de moyens et créer des équipes pluridisciplinaires pour éviter que cela ne repose que sur les épaules des enseignants. "Avec des bouts de chandelles, on ne va arriver à rien", a ajouté Claude Grimm (SSP).

>> Revoir le sujet de Temps Présent consacré au harcèlement scolaire : L’école et le cauchemar du harcèlement / Temps présent / 22 min. / le 21 mars 2024

>> Lire aussi : Quand l'école fait mal: libérer la parole pour mettre fin aux harcèlements

ats/boi