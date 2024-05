Le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) doit repenser son fonctionnement

Philippe Eckert, président du conseil d'administration du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) depuis le 1er mars, insiste sur la nécessité de définir un projet institutionnel global. L'hôpital cantonal, qui a enregistré un déficit ordinaire de 22 millions de francs, doit repenser son fonctionnement.

Faisant le bilan de ses 100 jours à la présidence, Philippe Eckert a déclaré vendredi que la qualité des soins est "globalement" excellente au RHNe. La palette de prestations est très large pour un hôpital de cette grandeur, a-t-il ajouté. "Le RHNe a des points d'excellence sur lesquels on va s'appuyer".

Philippe Eckert a relevé plusieurs points d'attention: la baisse de l'activité stationnaire, la hausse moins élevée que prévu de l'ambulatoire, la pénurie de personnel spécialisé et le déséquilibre financier qui pénalise le développement hospitalier. "Le déficit a des causes externes mais aussi internes liées à notre organisation hospitalière".

>> Relire : Philippe Eckert nommé président du conseil d’administration du RHNe

Pas de licenciements

"Il faut construire tous ensemble des solutions grâce à une démarche participative. Il faut se préparer à travailler autrement avec moins de moyens humains", a ajouté le président.

Une évaluation détaillée de tous les secteurs sera effectuée pour mettre en oeuvre des mesures correctives et réfléchir à de la mutualisation ou à de la concentration. "Il n'y aura pas de licenciements mais certains postes seront peut-être adaptés ou non repourvus au moment de certains départs", a expliqué Philippe Eckert.

L'organisation des flux et de certaines structures doivent être développées. "Il faut par exemple fluidifier l'occupation des lits", a ajouté le président.

Philippe Eckert a précisé qu'il faut poser une vision de la future institution hospitalière neuchâteloise dans la stratégie 2024-2030. Une stratégie immobilière doit être notamment établie. Le terrain, réservé au Crêt-du-Locle à La Chaux-de-Fonds, sera intégré dans les réflexions.

Année 2024 très difficile

Le RHNE a enregistré en 2023 un déficit ordinaire de 22 millions de francs. Il aurait atteint 34,5 millions sans une contribution extraordinaire de l'Etat pour 2023. Le résultat a même pu être ramené à 9,5 millions de francs grâce à un financement extraordinaire de l’Etat octroyé pour l’année 2022 et comptabilisé en 2023.

Le budget tablait sur un déficit de 12,6 millions de francs. L'établissement avait enregistré un déficit de 10,9 millions en 2022.

>> Relire : Un déficit de presque 11 millions de francs pour le RHNe en 2022

"On se réjouit des financements octroyés par l'Etat mais la situation n'est pas pérenne à long terme", a ajouté Léonard Blatti. Le RHNe aimerait des revalorisations tarifaires (Tarmed) et une hausse du financement des prestations d'intérêt général (PIG). "L'année 2023 a été mauvaise et 2024 restera difficile", a expliqué le directeur financier.

ats/lan