Le journal Arcinfo distribué par La Poste dès août dans certaines zones neuchâteloises

Dès août, le quotidien neuchâtelois Arcinfo ne sera plus distribué aux premières heures du matin par des porteurs dans certaines zones du canton. La distribution a été confiée à La Poste par l'éditeur, qui invoque des raisons économiques.

Dès le mois prochain, 1800 abonnés d'Arcinfo ne recevront plus leur journal tôt le matin, comme c'était le cas depuis des décennies.

Au total, 28 livreurs et livreuses de journaux vont perdre leur mandat au Val-de-Ruz, à Cornaux, à Bevaix, à Gorgier, à Chez-le-Bart, à Cressier, au Landeron et à la Neuveville.

Selon Jacques Matthey, directeur général d'Arcinfo, l'éditeur du journal n'avait plus le choix. "Le transfert important d'une partie des abonnés vers la prestation numérique fait que la quantité de journaux imprimés diminue. Maintenir ce réseau de portage entièrement privé n'est donc plus viable économiquement. Un exemplaire distribué par La Poste va revenir à environ 25 centimes par porteur, c'est à peu près trois fois plus" qu'auparavant, relate-t-il vendredi dans La Matinale de la RTS.

Pas de désabonnements massifs prévus

Cette mesure touchera 14% des abonnés papier du journal. Leur quotidien leur sera livré plus tard dans la journée par La Poste.

>> Lire aussi : La Poste n’est pas toujours tenue de livrer les journaux avant 12h30

"Dans le fond, le journal papier est toujours là. Nous voulons croire que la qualité du journal reçu n'est pas liée à l'heure de distribution, mais bien à la valeur intrinsèque du produit", insiste Jacques Matthey, qui ne s'attend pas à une pluie de désabonnements.

L'éditeur estime à 2% le taux de désabonnements dans les zones concernées depuis l'annonce.

Une annonce prévisible

Pour Gérard Python, porteur dans le Val-de-Ruz, "c'est un chapitre qui se tourne". "Il faudra vivre avec 500 francs de moins par mois", témoigne au micro de la RTS le retraité, qui estime toutefois ne pas être le plus à plaindre. "Pour certaines personnes, le fait de perdre un revenu nécessaire, c'est beaucoup plus dramatique."

Le porteur dit constater une baisse du nombre de journaux distribués ces derniers temps. "Depuis qu'il a été annoncé qu'ils allaient arrêter [la distribution] dans les villages, c'est la chute libre", raconte Gérard Python, qui dit s'attendre à cette mesure "depuis longtemps".

>> Ecouter le reportage de La Matinale, qui a suivi Gérard Python dans sa journée de distribution : Keystone - Jean-Christophe Bott Reportage auprès d'un porteur du journal neuchâtelois Arcinfo, dont la distribution sera désormais confiée à La Poste dans certaines zones / La Matinale / 2 min. / aujourd'hui à 06:21

Avec ce transfert, la distribution postale d'Arcinfo devient ainsi la règle dans les régions périphériques du canton de Neuchâtel. Plusieurs titres ont fait ce choix ailleurs en Suisse romande. A Fribourg, par exemple, un tiers des abonnés du quotidien La Liberté reçoivent aujourd'hui leur journal par La Poste.

Sujets radio: Romain Bardet

Texte web: iar