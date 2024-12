Le Grand Conseil neuchâtelois approuve le budget 2025

Les députées et députés neuchâtelois ont approuvé mardi sans opposition le budget cantonal, qui prévoit un bénéfice de 30 millions de francs. Dans le cadre d'un compromis, les parlementaires ont accepté un amendement global qui prévoit notamment d'augmenter les subsides à l'assurance maladie.

Au vote, le budget a été accepté par 92 oui et 7 abstentions. "Le résultat est réjouissant et permet de maintenir les investissements à un niveau élevé, afin de relever les nombreux défis de modernisation et d’assainissement des infrastructures du canton", a déclaré mardi Crystel Graf.

La conseillère d'Etat en charge des Finances a appelé toutefois "à une grande prudence", car le résultat dépend avant tout de revenus extraordinaires (+40 millions en lien avec la péréquation fédérale et 27 millions de versements de la BNS). Elle a ajouté que les charges en matière de santé, de social, de formation et de mobilité ne font qu'augmenter.

Un compromis trouvé en commission

En commission, les députés s'étaient mis d'accord sur un compromis. Cette entente prévoit qu'au travers de modestes diminutions budgétaires ciblées, il soit possible de dégager des moyens pour d’autres politiques publiques jugées prioritaires.

Cet amendement global a été accepté par 68 oui, 25 non et 7 abstentions. Il améliore au final d'environ 200'000 francs le budget.

La grande majorité des députés PLR s'y sont finalement opposés, en réponse au refus de baisser de 1% en 2025 le barème fiscal des personnes physiques. La proposition du groupe VertPOP de faire passer le coefficient fiscal de 125 à 124, pour préserver l'autonomie des communes, lui a été préférée.

>> A lire sur ce sujet : Le Grand Conseil neuchâtelois préfère baisser le coefficient fiscal plutôt que les impôts

Cette variante améliore de 300'000 francs le budget, car son coût est de 5,9 millions, contre 6,2 millions si la baisse de barème avait été retenue.

Près de 150 millions d'investissements

Le compromis de la commission a en outre permis d'augmenter l'enveloppe des subsides à l'assurance maladie de 1,5 million de francs, pour atteindre un total — financé aussi par la Confédération et les communes — de 151 millions.

Le budget 2025 prévoit des investissements nets de 147 millions de francs, en hausse de 22,6%. Les revenus d'exploitation (près de 2,5 milliards) devraient progresser sur un an de 4,4% et les charges de 3% à 2,5 milliards. Un déficit d'exploitation de 36 millions est attendu. La masse salariale dépasse quant à elle les 500 millions de francs.

ats/ami