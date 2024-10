Le bois utilisé par les luthiers valorisé par une nouvelle structure dans l'Arc jurassien

Il n'est pas forcément facile de prime abord d'identifier un arbre qui est susceptible de servir de base à l'élaboration d'un instrument de musique.

Tout d'abord, il s'agit forcément d'un épicéa, explique Hubert Jenni, garde forestier au Locle, interrogé dans le 19h30. Il faut ensuite déterminer le diamètre de l'arbre "si possible à partir de 55 centimètres, sans nœuds, droit, cylindrique, propre et sans blessure". A l'intérieur, "la régularité et l'épaisseur des cernes doit également être très très très faible".

Au final, le nombre d'arbres éligibles est très restreint, ce qui en fait une filière de niche.