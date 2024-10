La sénatrice verte Céline Vara se porte candidate au Conseil d'Etat neuchâtelois

Céline Vara présente sa candidature au Conseil d'Etat neuchâtelois, a appris la RTS mercredi. La conseillère aux Etats verte espère être celle qui permettra à son parti de retrouver un siège au gouvernement lors des élections cantonales agendées en mars 2025.

Conseillère aux Etats pour le canton de Neuchâtel depuis 2019, Céline Vara vise désormais un siège dans son canton. Cette candidature est de bon augure pour la gauche neuchâteloise, qui se veut apaisée avec une liste commune et espère récupérer la majorité au sein de l'exécutif cantonal.

La majorité perdue lors des élections de 2021 avait laissé un goût amer à cette gauche qui n'était pas parvenue à s'entendre et avait vu le candidat vert Robby Tschopp rester aux portes du Château.

Les tensions entre Verts et socialistes avaient perduré jusqu'aux élections fédérales. Aujourd'hui, la gauche est parvenue à se réconcilier. Le PS, les Verts et le POP lancent une liste commune. Aux côtés des sortants socialistes Florence Nater et Frédéric Mairy, Céline Vara, forte de ses scores canon aux élections fédérales, fera office de locomotive. Ceci, dans un contexte où la droite perd sa propre locomotive, avec le départ annoncé du PLR Alain Ribaux.

Si elle est élue, la conseillère aux Etats âgée de 40 ans quittera le Parlement fédéral après y avoir siégé un peu plus de cinq ans. La candidate ne cache pas son envie de quitter la vie d'élue en position minoritaire.

"Dans le cadre d'un exécutif, on est une équipe, on travaille ensemble, on a des valeurs et des projets communs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut porter un canton", fait valoir la sénatrice.

La politique, c'est construire, affirme-t-elle également. "Ces rapports de force perpétuels qui sont de plus en plus difficiles au Parlement fédéral, on les ressent dans la difficulté de faire passer des objets: on voit bien que le peuple les refuse. J'ai finalement l'impression que j'aurais beaucoup plus de satisfaction et d'amplitude dans mon canton."

La validation de la candidature de Céline Vara par son parti le 16 novembre ne sera qu'une formalité. Le parti désignera un autre de ses membres pour figurer à ses côtés sur la liste de la gauche.

Deborah Sohlbank/kkub