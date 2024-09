La nouvelle place du Marché de La Chaux-de-Fonds, désormais piétonne, a été inaugurée

Après plusieurs années de réflexion, consultation et travaux en vue de sa piétonisation, la place du Marché de La Chaux-de-Fonds (NE) a fait peau neuve et a été inaugurée jeudi avec un apéro avec la population.

La nouvelle place du Marché est désormais entièrement pavée et piétonne. Les restaurants ont davantage d'espace pour leurs terrasses et les places de parking pour les voitures ont disparu.

"Avec son revêtement en pavés, son futur espace vert, sa fontaine et son large espace polyvalent, la place du Marché s'inscrit dans une dynamique de transformation urbanistique de la ville", ont indiqué les autorités de la Métropole horlogère.

Dans une cité, il faut un endroit de rencontre, où les terrasses s'étendent. [...] Nous sommes persuadés que ce sera bénéfique pour le commerce local Théo Huguenin-Elie, Conseiller communal, La Chaux-de-Fonds

Crainte d'une partie des commerçants

Sur place, les avis étaient partagés avant l'inaguraution. "Ça va rendre la ville plus vivante", se réjouit une Chaux-de-Fonnière interrogée dans le 12h30. Et également favoriser le commerce de proximité, répond une autre passante, elle aussi convaincue du résultat.

Il n'est désormais plus possible de se garer directement sur la place du Marché et certaines enseignes craignent une baisse de fréquentation. Environ "20% des clients ne sont pas satisfaits de cette nouvelle situation", estime Claude-Alain Christen, à la tête d'une boucherie. Selon lui, les commerçants n'ont "pas été assez entendus par les autorités".

Un groupe de commerçants a d'ailleurs récemment déposé une initiative qui demande que chaque décision liée à la mobilité soit tranchée par le peuple.

>> Revoir le sujet du 12h45 sur le projet présenté à la population : La place du marché à la Chaux-de-Fonds deviendra zone piétonne / 12h45 / 1 min. / le 7 juin 2022

"Les gens vont s'habituer très rapidement", juge, au contraire, le restaurateur David Rustico du "Marché 6". Ce dernier espère que "dans un an ou deux", cette nouvelle configuration rendra le centre-ville plus attractif, "comme ce qui a été fait à Neuchâtel".

>> Lire aussi : La première grande zone piétonne de Suisse fête ses 40 ans à Neuchâtel

Conseiller communal en charge de l'urbanisme, Théo Huguenin-Elie se veut lui rassurant: "Dans une cité, il faut un endroit de rencontre, où les terrasses s'étendent. [...] Nous sommes persuadés que ce sera bénéfique pour le commerce local". Il rappelle également que dans un périmètre de 450 mètres, 400 places de parc sont maintenues.

Reportage radio: Romain Bardet

Adaptation web: doe avec ats