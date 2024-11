La formation professionnelle en mode dual continue à séduire à Neuchâtel

L'apprentissage en mode dual affiche une forme étincelante dans le canton de Neuchâtel. Il a continué à gagner du terrain cette année pour représenter désormais près de 81% des effectifs en formation professionnelle.

L’apprentissage en entreprise reste largement majoritaire (80,8%) par rapport à la voie en école à plein temps, s'est réjoui mercredi le Département de la formation, des finances et de la digitalisation (DFFD). La dualisation de la formation professionnelle a augmenté de plus de 12 points de pourcentage en l'espace de dix an, en 2015, le nombre s'élevait à 68%.

"La politique menée par le canton porte ses fruits", a relevé la conseillère d'Etat Crystel Graf lors d'une présentation au Forum des métiers à La Chaux-de-Fonds. En tenant compte des besoins du marché du travail, en entretenant un lien étroit entre théorie et pratique, l’apprentissage offre de nombreux atouts, constate le communiqué.

"Un accès durable au marché du travail"

Pour les jeunes, la solution favorise "un accès durable au marché du travail et offre des perspectives d’évolution". "L’apprentissage en mode dual fonctionne avec les organisations du monde du travail, les entreprises formatrices, le canton, les jeunes et leurs parents", a ajouté la ministre chargée du dossier.

Au total, l’apprentissage en mode dual rassemble 4195 personnes en cours de formation, un peu moins qu'en 2023, où ils étaient 4369. La tendance reste toutefois positive, avec plus de 200 contrats supplémentaires en dix ans. Du côté des élèves de 10e et 11e années, le nombre de stages en entreprise continue sa croissance.

Ouverture de deux filières développement durable

"L'évolution démontre l’intérêt des jeunes à découvrir une large palette de métiers, précise le communiqué du DFFD. Enfin, la certification professionnelle à l’âge adulte marque également une progression avec une augmentation du nombre de personnes certifiées et du nombre d’entrées en formation.

Au nombre des nouvelles formations figure l’ouverture de deux filières dans le domaine du développement durable. En lien avec les besoins croissants dans l’énergie solaire, deux apprentissages ont débuté à la rentrée 2024-2025. Il s’agit du CFC d’installateur solaire et de l’AFP de monteur solaire.

ats/ostolu