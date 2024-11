La Chaux-de-Fonds encourage les privés à replanter des arbres après la tempête de 2023

La Ville de La Chaux-de-Fonds encourage les propriétaires privés à replanter des arbres, suite à la tempête qui a frappé les Montagnes neuchâteloises le 24 juillet 2023. Elle lance une campagne de communication et promeut les incitations financières instaurées par le Conseil communal.

Dans l'espace public, ce sont environ 1500 arbres qui ont été abattus, ont rappelé mercredi les autorités. Grâce notamment au soutien et aux donations de la population ainsi que de collectivités partenaires et autres entreprises ou associations, le travail de réarborisation des parcs et espaces publics est en cours. Comme en témoignent les initiatives récemment visibles, notamment au parc du Paddock, le collège des Endroits, la piscine des Mélèzes ou le square Roskopf.

Sur les terrains privés, en revanche, les propriétaires n'envisagent cependant pas toujours de replanter les arbres abattus durant la tempête.

Afin de renforcer l'effort global de réarborisation et d'encourager la replantation sur les terrains privés, les autorités lancent une campagne de communication et font la promotion des incitations financières mises en place par le Conseil communal. Un stand d’information sera installé ainsi lors du marché du 23 novembre.

ats/fgn