L’annonce du départ à l’amiable du directeur du laboratoire neuchâtelois Admed cache une grave dérive financière

A Neuchâtel, la Fondation Admed annonce ce jeudi après-midi se séparer d’un commun accord de son directeur après qu'un audit a analysé le climat de travail et la gouvernance. Un directeur remercié pour son engagement et sa vision, sans aucune mention de ses graves dérapages.

Selon des informations de la RTS avec son Pôle enquête, le directeur a notamment dépensé des milliers de francs par mois en repas bien arrosés. Une pratique qui choque alors que la fondation Admed est chargée de toutes les analyses et diagnostics pour le Réseau Hospitalier Neuchâtelois (RHNE) et tire l’essentiel de ses revenus des primes maladie et de l’argent des contribuables.

