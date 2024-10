Inauguration du nouveau site de l'administration neuchâteloise dans le bas du canton

L'administration neuchâteloise déménage. Le canton a inauguré jeudi son nouveau site de Tivoli, à l'ouest de la capitale cantonale. L'administration y occupe 8500 m2, avec treize entités et 500 personnes.

"Cette volonté de décloisonnement est motivée par le fait de réunir des services travaillant jusque-là sur plusieurs étages ou même à des adresses différentes. Elle est aussi essentielle pour garantir la modularité des espaces en fonction des évolutions", a indiqué le canton.

Le regroupement de l'administration permet de mutualiser les infrastructures d'accueil, les salles de réunion, de formation ou d'entretien et d'autres espaces communs comme la cafétéria. Les postes de travail sont désormais partagés. Cela représente à terme quatre millions de francs d'économies annuelles pour l'ensemble des sites du programme vitamine à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.

Accueil à la population

L'un des principaux objectifs de ce regroupement est la création d'un accueil à la population sur un seul et même lieu où les citoyens peuvent entreprendre diverses démarches administratives. Il a été pensé en fonction des besoins de la population (accessibilité en transports publics, qualité de service et présence de réceptionnistes) et pour garantir la confidentialité et la sécurité.

Après l'ouverture du site de Serre/Coullery à La Chaux-de-Fonds en 2023, le site de Tivoli a donc désormais pris vie. Le pôle de La Chaux-de-Fonds s'étendra sur le site des Docks et sera effectif en 2027.

cab avec ats