Il y a une année, La Chaux-de-Fonds était balayée par une tempête dévastatrice

Le 24 juillet 2023, un orage supercellulaire combiné à une petite circulation tornadique s'abattait sur La Chaux-de-Fonds. Bilan: un mort, des centaines de bâtiments endommagés, des arbres arrachés. Un an plus tard, secouristes, météorologues et habitants sinistrés se souviennent de cette journée mémorable.

Lundi 24 juillet 2023, 11h21: "Tout d'un coup, on reçoit plein d'alarmes. Je dis à mon personnel: 'Vous allez tous vous équiper en tenue feu et on attend de voir pour prioriser les interventions'". Grégory Duc, commandant du service d'incendie et de secours des Montagnes neuchâteloises, était aux premières loges pour assister à la tempête d'une extrême violence qui s'est abattue sur sa région (lire encadré).

>> Relire notre suivi des évènements du 24 juillet 2023 : Appel à la prudence à La Chaux-de-Fonds après la tempête qui a fait un mort et une quarantaine de blessés

Grégory Duc endosse alors le rôle de chef d'intervention général. Il embarque dans un hélicoptère pour survoler la zone et saisir l'ampleur des dégâts. Il se souvient d'avoir trouvé particulièrement poignant de voir le désespoir de certaines personnes au sol.

>> Ecouter l'épisode de la série de La Matinale consacrée à Grégory Duc : Romain Bardet La Chaux-de-Fonds, un an après (1/5): Grégory Duc, au cœur de la crise / La Matinale / 5 min. / lundi à 07:54

Au niveau humain, le bilan fait état de plusieurs blessés, dont certains grièvement, et d'un décès, un homme tué dans sa voiture écrasée par la chute d'une grue à proximité de la gare.

>> Lire aussi : Tempête à La Chaux-de-Fonds: la famille de la victime veut des réponses

>> Revoir le reportage de Temps Présent sur la tempête : Terreur sur ma ville / Temps présent / 48 min. / le 20 juin 2024

Des bâtiments à réparer

Au-delà du bilan humain, la tempête a engendré d'importants dégâts matériels. La maison de Geneviève Fleury était sur le passage de la tempête. "Il y a même des murs qui sont tombés à l'intérieur. Toutes les fenêtres sont cassées, tout est arraché. C'est apocalyptique. On dirait qu'il y a eu la guerre. C'est impressionnant", témoignait-elle alors à la RTS.

Une année plus tard, sa maison est comme neuve ou presque. "On a eu l'impression de tout reconstruire. Il y a eu de la maçonnerie, de la peinture, le carrelage en bas, le balcon, le toit", énumère-t-elle, en évoquant le temps que prennent toutes les démarches. "Il faut suivre la situation: tous les jours il y a un appel, soit avec l'assurance, soit l'expert en assurance, soit les entrepreneurs..."

>> Ecouter le témoignage de Geneviève Fleury : RTS - Romain Bardet La Chaux-de-Fonds, un an après (4/5): Geneviève Fleury, une maison à reconstruire / La Matinale / 4 min. / hier à 06:28

Au total, les dommages causés aux bâtiments sont estimés à 117,15 millions, selon l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP), avec 2989 sinistres déclarés. Les assureurs privés ont dû verser des dizaines de millions de francs, avant tout pour des véhicules.

Des milliers d'arbres déracinés

La nature a également payé un lourd tribut à la tempête. Plus de 2500 arbres urbains ont ainsi été touchés. Les dégâts aux arbres se chiffrent à 5,25 millions de francs.

Mais la Ville a pu compter sur la solidarité: La Chaux-de-Fonds a reçu 4,6 millions de francs de promesses de dons ou d'argent versé sur les trois fonds ouverts par la Ville, en faveur des arbres, des parcs ou de la reconstruction.

Yves Tissot, Sylviane et Daniel Musy ont fondé dans l’urgence l’association "Des arbres pour rêver demain", qui a réussi à récolter 1,25 million de dons supplémentaires. "C'est le paradoxe de cette tempête. Elle a quasi tout détruit, mais la reconstruction se fait dans une forme d'optimisme, de travail en commun, sinon même de joie et de bonheur", constate Yves Tissot dans La Matinale.

>> Ecouter l'épisode de la série consacré à la replantation d'arbres : DR - Jan Haesler La Chaux-de-Fonds, un an après (3/5): replanter pour rendre son visage à la ville / La Matinale / 4 min. / hier à 06:27

"Au niveau sécurité, on n'a rien à se reprocher, car personne n'aurait pu imaginer une telle tempête sur une ville et pas au sommet d'une montagne. C'était complètement hors normes. Dans l'ensemble, la ville a bien résisté en regard de la violence des événements", déclare à Keystone-ATS Jean-Daniel Jeanneret, conseiller communal de La Chaux-de-Fonds.

Une année après, on "reste toujours anxieux face à la météo qui pourrait arriver. En hiver, on était habitué aux météos extrêmes, mais maintenant on a aussi de l'appréhension l'été", ajoute celui qui était au front lors de cette catastrophe.

Reportages radio: Romain Bardet, Deborah Sohlbank, Stéphane Deleury

Adaptation web: Victorien Kissling