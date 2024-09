Donald Trump vend une nouvelle montre qui abrite un mécanisme originaire de La Chaux-de-Fonds

L'horlogerie neuchâteloise s'invite dans l'élection présidentielle américaine. Donald Trump vient de lancer une montre de luxe à son nom qui abrite un mécanisme conçu par un artisan de La Chaux-de-Fonds. Le candidat républicain espère ainsi récolter des fonds pour financer sa campagne.

"J'adore l'or, j'adore les diamants", déclare Donald Trump dans la vidéo promotionnelle du dernier article qu'il a mis en vente jeudi: une montre de luxe siglée à son nom. Avec un bracelet et un boîtier composés de 200 grammes d'or massif 18 carats et 122 diamants répartis sur les cornes et la lunette, cette montre est "vraiment spéciale", assure le candidat républicain.

Ce modèle fait l'objet d'une série limitée à 147 exemplaires, chaque pièce étant numérotée. Le septuagénaire s'est logiquement attribué la montre numéro un. Pour l'occasion, Donald Trump fait une entorse à son principe de "l'Amérique d'abord" pour l'industrie manufacturière, puisque ces montres sont fabriquées en Suisse.

Un mécanisme de la Chaux-de-Fonds

Dans le détail, c'est une société domiciliée dans l'Etat américain du Wyoming qui les vend après les avoir commandés chez un producteur tessinois. Lui-même achète le mouvement dans la ville horlogère de La Chaux-de-Fonds.

Ici, c'est l'entreprise BCP Tourbillons qui conçoit et développe les mouvements pour la montre de Donald Trump. Pour son fondateur Olivier Moiry, la demande était tout à fait habituelle. "Pour nous, c'était relativement anodin. Le lot était d'une taille standard. On a l'habitude de manipuler ce genre de lots. La demande technique n'était pas non plus extraordinaire et en termes de design, c'était plutôt simple. Donc pour nous, c'était un projet comme un autre", explique-t-il vendredi dans le 19h30 de la RTS.

Le concept entraîne toutefois un coup de projecteur inédit sur sa société. "On a rarement un client qui a généré autant d'attention", commente-t-il.

Pas d'engagement politique

Pour BCP Tourbillons, les délais sont serrés: quelques mois à peine pour honorer la commande. Le premier exemplaire vient d'ailleurs à peine d'être livré. Les mouvements sont vendus entre 2200 et 5500 francs suisses, alors que la montre vaudra au final 100'000 dollars.

Pour Olivier Moiry, il s'agit surtout de s'investir dans chaque projet. Pour lui, la politique n'entre pas ici en jeu. "La demande est arrivée de manière anonyme. Mais assez rapidement, il a été mis sur la table que ça pourrait être un peu polémique. Mais notre travail, c'est l'horlogerie et pas l'engagement politique. Le mouvement est standard et on a appliqué dessus les mêmes critères que pour tous nos clients", conclut-il.

Reportage TV: Théo Jeannet

Adaptation web: ther