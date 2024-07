Des associations veulent rendre accessible le Creux du Van aux personnes à mobilité réduite

Neuchâtel rando et l'association Différences solidaires unissent leurs forces pour rendre le Creux du Van accessible aux personnes à mobilité réduite. Certains passages sur les sentiers posent problème.

Être en situation de handicap et pouvoir profiter de la nature, c'est possible, pour autant que les sentiers de randonnées soient aménagés en conséquence, notamment pour le passage délicat des clôtures.

Un système de chaise brouette, appelé joëlette, permet aux personnes en situation de handicap de profiter du grand air. Grâce à une aide électrique, les engins se jouent des pierriers et des pentes.

Mais rien n'est simple pour les bénévoles qui viennent en aide aux personnes à mobilité réduite. L'association Différences solidaires et Neuchâtel rando se sont donné pour mission de leur faciliter l'accès au Creux du Van. Pour cela, ils ont dressé un inventaire des obstacles qui empêchent le passage des joëlettes.

Inventaire des passages problématiques

"On veut voir tous les passages critiques, et moi, je vais faire un petit rapport au service de l'Etat pour voir ce qu'on peut mettre en place comme moyen de passage, sans que ça crée de problème pour le Creux du Van, parce qu'on ne veut pas non plus qu'il y ait trop de cyclistes qui passent aux endroits interdits", détaille dans le 12h45 Philippe Aubert, président de Neuchâtel rando.

Pour Véronique Borcard, de l'association Différences solidaires, l'idée est d'"avoir certains terrains de jeu qui nous permettent de se dire 'ok on va au Creux du Van, on sait qu'il y a des passages pour les joëlettes, on sait qu'on ne complique pas la vie'."

Elle précise: "On ne se rend pas compte des difficultés que peuvent engendrer certains passages lorsqu'on est une personne à mobilité réduite."

Une dizaine de passages posent problème au Creux du Van. Ce projet pilote d'aménagement serait une première, avec pourquoi pas la réalisation d'autres itinéraires à la clé.

Jost von Reding/asch