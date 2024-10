Crise de gouvernance et de financement: le nouveau pôle de santé neuchâtelois bat de l’aile

Selon des informations de la RTS, la Fondation Admed, le plus gros laboratoire d'analyse du canton de Neuchâtel, se révèle déficitaire et son directeur est visé par un audit externe. Le projet de bâtiment lancé avec le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe), devisé à plus de 40 millions de francs, se retrouve ainsi compromis.

Au départ, il y a un directeur général flamboyant même un peu flambeur, lui reprochent des personnes qui travaillent avec lui. Il s’agit du patron d’Admed, fondation de droit privé, qui a pour principal client l’hôpital public.

Porté par les bonnes affaires des années Covid, il a convaincu sa fondation de puiser dans ses réserves pour acheter un immense bâtiment à l’est de Neuchâtel afin d’y créer "le laboratoire du futur", comme il aime le dire. Un projet mené en partenariat avec le Réseau hospitalier neuchâtelois, qui doit y implanter des services ambulatoires pour désengorger ses urgences.

Le bâtiment de 10'000 m2, classé au patrimoine architectural moderne et vide depuis plus de dix ans, a été acheté cash 8 millions de francs. Le but est donc d’y centraliser les activités du plus gros fournisseur d’analyses et de diagnostics médicaux du canton, tout en louant la moitié de la surface au RHNe. Admed a lancé les travaux cet été, toujours en puisant dans ses réserves.

Chantier menacé d’arrêt

Mais depuis quelques jours, comme l’a constaté la RTS, le chantier de rénovation tourne au ralenti. Selon des témoignages concordants, plusieurs scénarios sont à l’étude pour éviter un gel total des travaux. Il apparaît urgent de trouver entre deux et dix millions de francs pour poursuivre au moins la reconstruction de l’enveloppe extérieure, alors que les travaux de démolition arrivent à leur terme.

La panne de financement menace donc la poursuite de ce projet devisé à plus de 40 millions de francs au total. Comment deux partenaires aussi importants ont-ils pu se lancer sans garantir le financement? Il s’avère que le RHNe n’a pas encore signé le bail.

"Nous sommes toujours en négociation, c’est normal en tant que futur locataire", a indiqué à la RTS Philippe Eckert, président du conseil d’administration de RHNe. Il ajoute que l’hôpital neuchâtelois doit encore affiner ce qu’il veut faire de cette importante extension et quels services ambulatoires y prendront place.

Le montant du loyer pose problème

Selon plusieurs sources internes, il s’avère qu’Admed demanderait jusqu’à 30% de plus au m2 que ce qui avait été convenu l’année dernière dans une lettre d’intention. De plus, RHNE est confronté à un des pires déficits de son histoire, avec du retard dans ses plans de restructuration. Au bout de la chaîne, l’absence d’un bail signé empêche donc pour l’instant d’obtenir un crédit de construction auprès d’une banque.

Préoccupé par les informations portées à sa connaissance (...), le Conseil de Fondation a mandaté un prestataire externe pour réaliser une analyse Muriel Desaulle, présidente du Conseil de la Fondation d'Admed,

La négociation n’est pas près d’aboutir. Admed se démène donc actuellement pour tenter de trouver un financement intermédiaire, car elle ne peut plus compter sur ses réserves. Pire, son bilan 2023 et son budget 2024 affichent des chiffres rouges, une première dans l’histoire du laboratoire qui réalise trois millions d'analyses par année et emploie plus de 200 personnes. Mais ce n’est pas tout: le directeur général d’Admed se retrouve sur la touche.

Le directeur accusé de dérives

Il a été écarté de son poste à la fin du mois d’août dernier pour laisser place à un audit externe sur ses méthodes. Sous couvert d'anonymat, des collaborateurs confirment plusieurs dysfonctionnements: du personnel en souffrance, un management autoritaire et un directeur volontiers dépensier. Selon nos informations, il aurait même déjà dû rembourser une partie de ses notes de frais.

Certains ne veulent pas de ce projet de nouveau bâtiment et font tout pour le démolir Le directeur d'Admed

La présidente du Conseil de la Fondation d'Admed, Muriel Desaulles, confirme l’existence de cet audit: "Préoccupé par les informations portées à sa connaissance et soucieux d’un climat de travail constructif et respectueux, le Conseil de Fondation a mandaté un prestataire externe pour réaliser une analyse portant sur la gouvernance et le climat de travail, afin d’appréhender l’ensemble des éléments à l’origine de ces difficultés. Comme il est d’usage en pareille situation, le directeur général n’est pas à son poste le temps de l’analyse."

Egalement contacté, le directeur d'Admed conteste ces accusations. Selon lui, la peur du changement qu’il dit incarner pousse des collègues à lui nuire. "Certains ne veulent pas de ce projet de nouveau bâtiment et font tout pour le démolir", affirme-t-il. Les résultats de l’audit sont attendus pour le milieu du mois prochain.

Gabriel de Weck et Ludovic Rocchi