Après un casse à l'explosif raté à La Brévine, la BCN ferme ses bancomats à la frontière

Après l'attaque à l'explosif d'un de ses bancomats à La Brévine, dans le canton de Neuchâtel, la Banque cantonale neuchâteloise (BCN) annonce des mesures de sécurité. Elle a mis hors service ses distributeurs les plus proches de la frontière avec la France.



Les bancomats concernés se situent aux Verrières, aux Ponts-de-Martels, à Couvet ainsi qu'aux Eplatures Est et à La Chaux-de-Fonds. "Ces appareils se trouvent en zone frontalière, là où des attaques ont eu lieu", a expliqué lundi la responsable communication de la BCN Fabienne Courvoisier.

Si l'assaut de la nuit de dimanche à lundi est le premier de ce genre pour la BCN, la banque parle de "recrudescence" de ce type de délit en raison d'attaques de bancomats qui ont récemment eu lieu dans le Jura voisin. Deux d'entre elles, simultanées, se sont déroulées lundi dernier à Porrentruy et à Alle et une troisième a eu lieu début mai au Noirmont. Ces distributeurs automatiques appartiennent à la Banque cantonale du Jura (BCJ) ainsi qu'à Postfinance.

Sécurité des clients, des employés et des avoirs

La porte-parole de la BCN a précisé que la décision de fermer certains bancomats avait pour but de "mettre en sécurité les avoirs de la banque ainsi que de préserver l'intégrité des clients et des collaborateurs". Les appareils ne seront donc plus disponibles "jusqu'à nouvel avis".

D'autres mesures sécuritaires sont par ailleurs discutées au sein de la banque neuchâteloise. "Elles seront communiquées lorsque la situation sécuritaire sera appréciée de manière plus précise", a dit Fabienne Courvoisier, sans souhaiter en dire plus.

En mai, au moins sept bancomats ont été forcés en Suisse, puisque deux attaques à l'explosif ont encore eu lieu dans la ville de Bâle et une autre à Eptingen, dans le canton de Bâle-Campagne.

Une fuite les mains vides

Dans le cas du bancomat attaqué à la Brévine, les malfaiteurs ont pris la fuite sans butin. Les individus ont provoqué trois explosions, ont annoncé la police cantonale neuchâteloise et le Ministère public. Les déflagrations ont provoqué d'importants dommages à l'installation et au bâtiment. Un jeune homme domicilié à proximité a été transporté légèrement blessé à l'hôpital.

D'importantes opérations de recherches ont été déployées dans la région. Cette intervention a nécessité l'engagement de plusieurs patrouilles. En raison de l'utilisation d'explosifs, cette affaire relève de la compétence de la police fédérale.

ats/ami