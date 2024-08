A La Brévine, la suppression des bancomats chamboule la vie du village

La multiplication des attaques de bancomats dans l'Arc jurassien a mené certaines banques à supprimer ce service dans la région. A La Brévine, cette décision préoccupe la population, qui s'est vue privée de possibilité de retirer de l'argent liquide.

Si La Brévine est une destination prisée des touristes en été, l'heure n'est pas à la joie dans le village neuchâtelois.

Fin mai, un des deux bancomats de la localité a été attaqué à l'explosif. Dans la foulée, une dizaine de distributeurs ont été désactivés de manière préventive dans tout le canton de Neuchâtel, laissant la commune sans possibilité de retirer de l'argent.

"C'est une catastrophe pour nous, car on doit s'approvisionner en argent ailleurs. Les gens du village, les personnes âgées et les touristes qui viennent en pensant pouvoir retirer de l'argent pour acheter dans les commerces locaux se retrouvent le bec dans l'eau", dénonce un habitant de La Brévine dimanche dans le 19h30 de la RTS.

"On paie encore beaucoup en cash, c'est vraiment quelque chose d'indispensable dans la vie d'un village", estime une autre habitante.

Des moyens de paiement limités

A La Brévine, les commerces locaux utilisent principalement l'argent liquide pour éviter les frais bancaires. Désormais, "il faut aller au Locle ou à Fleurier [pour avoir du cash]. Si les gens vont chercher de l'argent à 15 minutes d'ici, ils n'achètent plus leur pain ou leur viande" dans le village, regrette Christian Lebrat, boulanger.

Dans la région, les moyens de paiement alternatifs numériques tels que l'application Twint ne permettent pas de remplacer la carte bancaire, en raison de la mauvaise couverture téléphonique et de la proximité avec la frontière.

"Ça ne fonctionne pas avec les frontaliers, par exemple, car ils n'ont pas Twint. Etant sur une zone frontalière, la carte bancaire est importante", rapporte Christian Lebrat, qui a dû faire le pas, à contrecœur.

Des solutions demandées aux banques

Selon la commune, la fermeture des bancomats représente également un danger pour la population.

"Si une personne part chercher de l'argent dans les villes voisines, elle ne va pas y aller tous les jours. Elle va y aller une fois dans la semaine et prendre de l'argent en plus grande quantité, ce qui signifie potentiellement plus d'endroits à cambrioler", alerte Muriel Jeanneret, présidente de la commune de La Brévine.

Les autorités du village ne souhaitent pas en rester là. Dès la fin des vacances scolaires, des solutions seront demandées aux deux établissements bancaires installés dans la localité neuchâteloise.

Jan Haesler/iar