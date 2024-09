Vers un oui bicantonal au Concordat sur le transfert de Moutier dans le Jura 

Selon des résultats intermédiaires, les Jurassiens accepteraient le Concordat sur les modalités du transfert de Moutier par 73% des votants. Après le dépouillement de 45 communes sur 50, le oui obtient 16'262 suffrages contre 6024 pour le non. Des résultats partiels donnent également un large oui du côté bernois.

Ces résultats intermédiaires concernent des communes des trois districts. Ederswiler, unique commune germanophone du canton du Jura, et Bure sont les seules à dire non pour l'instant à cet accord intercantonal, à respectivement 51,1% et 51,0%. Le taux participation s'élève à 50,6%.

La population bernoise se prononce simultanément sur cet objet qui valide le changement d'appartenance cantonale de la cité prévôtoise.

Oui de Moutier

Après le dépouillement de trois arrondissements administratifs sur dix, les Bernois et Bernoises accepteraient également le Concordat, par 80,7% des votants. Il s'agit de trois arrondissements germanophones de l'Oberland bernois. Le taux de participation s'élève à 39,8%.

Principaux concernés par la votation, les citoyens et citoyennes de Moutier ont approuvé le concordat sur le transfert de la Ville dans le Jura à une majorité de 56,2% (1567 oui contre 1221 non), selon les chiffres officiels.

ats/kkub