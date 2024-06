Une pétition demande au canton du Jura d'agir pour transformer le système de primes maladie

Un collectif citoyen jurassien exige une véritable réforme de l'assurance maladie. Il a déposé mercredi à la chancellerie une pétition munie de plus de 2000 signatures afin de lancer une réflexion globale sur la création d'une assurance de santé publique cantonale, intercantonale ou nationale.

Formé fin 2023, le collectif "Pour une véritable assurance santé" a atteint son objectif avec 2125 signatures récoltées et remises aux autorités. Son message est limpide: "On en a vraiment assez de ces primes qui augmentent! On ne peut plus laisser faire, donc on s'est mobilisé."

Une quarantaine de personnes étaient présentes mercredi devant la Chancellerie d'État pour accueillir les députés jurassiens au son des tambours, avec des slogans tels que "Parlementaires, au boulot!", "La santé n'est pas une marchandise" ou "Pharma, profiteurs".

Réflexion complète sur le système

Jugeant que la situation n'est "plus tenable", la pétition demande un gel des primes, selon les recommandations de la Fédération romande des consommateurs. Ses auteurs demandent aussi au gouvernement jurassien de tout mettre en œuvre auprès des autorités fédérales pour faire cesser les hausses des primes.

Le collectif citoyen a remis ses signatures aux deux responsables des droits politiques de la Chancellerie d’État, Coline Steullet-Scherrer et Laura Frund. [RTS - Gaël Klein]

Le texte formule enfin plusieurs points pour repenser l'organisation du système de santé, notamment la coordination entre les différentes professions. Il met aussi l'accent sur le rôle de la population dans la redéfinition de certaines priorités, sur les prestations de prévention ou sur la transparence.

Le Jura sommé d'être "audacieux"

Ce n'est "pas du tout" une simple pétition pour freiner les coûts de la santé dans le Jura, précise le porte-parole du groupe Denis Cattin jeudi dans La Matinale. "C'est quelque chose de différent, on est pour lancer l'idée d'une véritable assurance santé dont le but n'est pas simplement de réduire les primes, mais d'essayer aussi d'attaquer le problème des coûts de la santé", explique-t-il.

"Nous espérons que le gouvernement jurassien va s'activer, être novateur et audacieux pour prendre quelques risques comme il l'a fait il y a 50 ans", poursuit-il.

