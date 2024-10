Une instruction ouverte dans le Jura après de violents affrontements en marge d'un match de hockey

Plusieurs policiers ont été blessés samedi soir lors d'une violente rixe qui a opposé les ultras du HC Ajoie à ceux de Genève-Servette. Le Ministère public a ouvert une instruction pour ces faits plutôt rares dans le canton du Jura.

Quatre agents blessés et un bus de la police cantonale endommagé, tel est le bilan des violents affrontements qui se sont déroulés au terme de la rencontre de hockey sur glace qui opposait samedi soir le HC Ajoie à Genève-Servette.

Ces heurts ont eu lieu alors que les ultras genevois quittaient la patinoire de Porrentruy sous escorte policière à bord de deux minibus.

Selon des informations de la RTS, les Genevois se sont retrouvés sur le même trajet qu’une douzaine de Jurassiens qui l’avaient déjà emprunté à pied. Et les violences ont éclaté, impliquant au moins une trentaine de personnes. La police et intervenue pour séparer les fauteurs de troubles et plusieurs ont été blessés. Quatre d'entre eux souffrent de contusions et l'un a eu une dent cassée. Il n’y a eu aucune arrestation.

Pas une première pour le HCA

La justice jurassienne, qui a rendu les faits publics lundi soir, ne donne pas beaucoup de détails. La police a dû faire usage de moyens de contrainte, comme des bâtons tactiques et des sprays, contre les supporters des deux camps afin de les séparer.

Selon le communiqué du Ministère public, qui a ouvert une instruction, la grande majorité des personnes n’a pas respecté les ordres de la police. Des investigations sont en cours afin d’identifier les auteurs de ces violences.

C’est la deuxième fois depuis le retour du HCA en National League qu’il y a des affrontements de ce type entre supporters. En décembre 2021, une rixe avait opposé les ultras du HCA et du HC Bienne. Deux agents avaient été blessés. Plusieurs interdictions de stade et de périmètre avaient été prononcées et la police avait procédé à des relevés ADN.

Ces incidents à Porrentruy interviennent par ailleurs une dizaine de jours après des affrontements très violents en marge du derby tessinois entre Ambri et Lugano.

Améliorer les mesures de sécurité

Pour le président du HC Ajoie Patrick Hauert, interrogé mardi dans le 12h30, il faudra sans doute encore améliorer les mesures de sécurité à l’extérieur des patinoires. "C'est malheureux et de plus en plus fréquent. Il faut absolument sévir pour que cela n'arrive plus."

Le dirigeant relève aussi qu'aucun problème n'est constaté à l'intérieur de la patinoire, mais que les affrontements entre "pseudos-supporters" ont lieu uniquement aux abords de l'arène et "c'est cela qui devient compliqué". Patrick Hauert estime enfin qu'il faudra intensifier la collaboration entre le système de sécurité du club et celui de la police cantonale. Car "ce n'est pas bon pour l'image du club, de la région et du hockey en général".

Gaël Klein/boi