Un centre de médecine de premier recours ouvre ses portes à Delémont en août

Un centre de médecine de premier recours ouvrira ses portes début août au cœur de Delémont. Propriété de l’Hôpital du Jura qui injecte 6 millions de francs dans l’opération, il permettra de désengorger les urgences de l’hôpital et pallier en partie le manque important de médecins généralistes dans le Jura.

Aider la population jurassienne à vivre en santé, c’est le leitmotiv de l’Hôpital du Jura qui lance son centre Medico+. Cette nouvelle structure proposera en particulier une permanence médicale, ce qui va soulager les urgences adultes et pédiatriques de l’hôpital.

Pour le directeur de l’hôpital du Jura, Gautier Vallat, il s’agit d’une prestation complémentaire qui doit pouvoir fonctionner en réseau, comme il l'explique au micro de La Matinale.

"On a créé une société séparée pour ne pas intégrer complètement cette prestation dans l'hôpital. C'est important de garder une certaine distance. L'hôpital n'a pas pour mission normalement de faire de la médecine générale. On veut créer une certaine dynamique, on veut lancer des solutions, on veut créer des alternatives et travailler en complémentarité avec les médecins installés."

Pénurie de médecins généralistes dans le Jura

Ce centre de santé répond aussi au manque de médecins généralistes dans le Jura. Et le recrutement est en bonne voie. Ils seront sept à débuter en août et septembre, pour passer progressivement à une douzaine en février 2025 avec un plateau technique complet.

"On peut prendre en charge les patients assez loin", se réjouit la directrice de Medico+, la doctoresse Isaline Aubert-Bonnemain. "Sur place, on peut faire de la radiologie, des prises de sang, des petits traitements comme des perfusions, des injections, de la petite chirurgie." Sans compter le travail en équipe qui sera mis en place dans le centre. "C'est aussi quelque chose qui plaît", poursuit-elle. "Les jeunes médecins n'ont plus envie d'être seuls, livrés à eux-mêmes, tout en ayant à faire énormément de gestion."

Preuve de la pénurie actuelle de généralistes dans le Jura, près d’un millier de personnes se sont déjà inscrites sur liste d’attente pour pouvoir bénéficier des services du nouveau centre de santé.

Gaël Klein/fgn