Trois habitants de Haute-Sorne sur quatre opposés à la géothermie, selon un sondage

Près des trois quarts de la population de la commune de Haute-Sorne (JU) est opposée au projet de géothermie profonde, selon une enquête de l'institut gfs.berne dévoilée lundi. Les opposants avancent essentiellement des arguments sécuritaires pour justifier leur refus. Le taux de participation à ce sondage s'élève à 35,9%.

Selon cette enquête, 61% des personnes qui ont répondu ne sont pas du tout d'accord avec ce projet et 12% plutôt pas d'accord, soit 73% d'avis négatifs sur ce projet de géothermie profonde. La grande majorité des refus est principalement motivée par les risques et les dangers (42%), les tremblements de terre (18%), les dommages environnementaux (17%) et le manque de consultation (16%).

Les personnes qui sont "tout à fait d'accord" ou "plutôt d'accord" avec le projet atteignent 16%. Le soutien est plus important chez les hommes avec 20%, relève l'institut dans son enquête. Une opposition plus forte que la moyenne est observée chez les propriétaires de bâtiments, par crainte de dommages.

Doutes dans le Jura

Dans le canton du Jura, une partie de la population et du monde politique affiche son inquiétude, voire une franche hostilité. Elle redoute que cette expérience ne comporte des risques de sismicité et n'affecte les prélèvements d'eau.

Ce projet de géothermie profonde est connu de la quasi-totalité des 7000 habitants de Haute-Sorne, soit 94%. La commune fusionnée de Haute-Sorne a détaillé les résultats de ce sondage réalisé ce printemps sur son site Internet.

Cette enquête, en ligne, qui portait sur plusieurs thématiques, a été réalisée du 21 avril au 21 mai 2024 auprès d'habitants de Haute-Sorne.

ats/vajo