Sept bureaux de poste proposent de racheter de l'or

Pendant sept semaines, La Poste propose de vendre son or dans sept bureaux du Jura et du Jura bernois auprès de spécialistes. L'opération dans celui de Tramelan se termine vendredi.

Après le paiement des factures, l'achat de timbres, de livres, de chocolat et même de pommeaux de douche, La Poste propose désormais de racheter de l'or dans sept bureaux de poste dans le Jura et le Jura bernois, grâce à une entreprise externe.

Installée à Posieux (FR), cette société spécialisée loue un espace dans ses locaux auprès de La Poste. Les clients intéressés doivent s'y présenter et sont accueillis par un représentant. Les transactions se déroulent en toute discrétion, dans un espace confiné à l'abri des regards et des curieux.

Certification obligatoire

Un porte-parole de La Poste a expliqué jeudi dans "Le Journal du Jura" que le géant jaune loue régulièrement, de manière temporaire, des surfaces dans ses filiales pour des clients commerciaux. Mais ils doivent se conformer à certaines directives. Par exemple, pour le spécialiste en achats d'objets en or, La Poste exige une certification d'achat délivrée par les autorités fédérales, qui concerne notamment le recyclage.

Cette garantie ainsi que la présence du stand dans les locaux de La Poste inspire la confiance, explique le spécialiste.

Cours de l'or comme motivation

L'actuel cours de l'or, qui a atteint des sommets historiques, avec une valeur de plus de 2300 francs pour une once — soit 31 grammes du métal précieux — explique cette motivation à vendre.

Pour certains, vendre une montre en or ou des bijoux de famille permet de régler des factures ou d'acheter des cadeaux de Noël.

L'opération, qui a débuté le 21 novembre et qui est passée par Moutier et Saint-Imier, se terminera vendredi dans le bureau de Tramelan.

