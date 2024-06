Pro Senecture contraint d'augmenter le prix des repas dans le Jura

Pro Senectute Arc jurassien a dû prendre des mesures après la décision du Gouvernement jurassien de réduire de 92'000 francs sa subvention pour 2024 à son secteur des repas. La fondation doit devoir revoir à la hausse le prix du repas pour les 510 personnes âgées qui bénéficient de cette prestation.

"La réduction décidée sans aucune concertation par le Gouvernement jurassien oblige malheureusement notre fondation à reporter le manque à gagner sur les bénéficiaires de la prestation", a indiqué mercredi Pro Senectute dans un communiqué. Dès le 1er juillet, le prix du repas fixé à 19 francs passera à 19,80 francs.

Dans une logique purement financière, Pro Senectute Arc jurassien explique qu'elle aurait dû facturer ses repas à 20,60 francs. Mais grâce à un fonds constitué par un legs, la fondation a pu atténuer l'impact financier sur le porte-monnaie des clients jurassiens du service des repas durant le second semestre 2024.

Vive inquiétude

Pro Senectute Arc jurassien exprime sa vive inquiétude et espère que les futures discussions avec le Gouvernement permettront de trouver une solution. La fondation ajoute que le Service cantonal de l'action sociale prévoit une nouvelle réduction.

La mission de cette institution est de soutenir et d'accompagner les personnes à la retraite pour qu'elles restent autonomes et en bonne forme le plus longtemps à domicile. Parmi les prestations figure le service de repas à domicile qui fournit aux aînés une alimentation équilibrée 365 jours par an.

ats/cab