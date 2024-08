Les récoltes de damassons dans le Jura sont lourdement gâtées par des mouches à fruit

Les producteurs jurassiens de damassons font face à une infestation dramatique: des mouches à fruit mettent à mal leur travail. Cette année, deux tiers de la récolte doit être jetée, provoquant des pertes financières et des coûts supplémentaires.

A chaque saison de la récolte au milieu de l'été, les producteurs de damassons réalisent un travail colossal en triant des milliers de fruits. Mais cette année, le constat des pertes est dramatique. En cause, la prolifération exceptionnelle de la mouche drosophile suzukii.

"Je ramasse des damassons depuis que je suis enfant. Je n'ai jamais vu autant de pertes. Sur 30 kg que l'on ramasse, on en jette à peu près 20 kg", témoigne au micro de la RTS Stéphane Marti, producteur de damassons à Porrentruy.

Victor Egger, responsable arboriculture à la Fondation Rurale Interjurassienne, explique cette infestation par plusieurs raisons. "D'abord, c'est une très bonne année à fruits, ce qui explique que la population a explosé. Ensuite, elle a aussi explosé en raison de la forte humidité".

Pour faire le tri lors des récoltes, Victor Egger montre simplement la différence entre les damassons durs et fermes, et les autres. "Quand tu presses dessus, du jus en sort. Et tu vois toutes les larves de drosophile qui sont dessus", raconte-t-il.

Pertes et coûts supplémentaires

Ces pertes dans les récoltes ont plusieurs conséquences : un manque à gagner, mais aussi des coûts supplémentaires engendrés par le tri méticuleux des fruits.

"Les fruits pourris, on les ramasse aussi, donc cela prend du temps. Et chez les professionnels, cela signifie qu'il faut du personnel. Ça impacte le coût de la matière première tout en ayant des conséquences financières," regrette Victor Egger.

La Fondation rurale interjurassienne explore plusieurs solutions, allant de l'utilisation de produits phytosanitaires biologiques au lâcher de guêpes mangeuses de parasites. Si une telle situation venait à se reproduire à l'avenir, une augmentation du prix de la Damassine pourrait également être envisagée.

>> Lire aussi : Une guêpe asiatique pour lutter contre la mouche suzukii

Sujet TV: Thierry Grünig

Adaptation web: Raphaël Dubois