Le virus de la langue bleue se répand dans le canton du Jura

Le virus de la langue bleue progresse en Suisse, notamment dans le canton du Jura, où un premier cas avait été détecté il y a plusieurs jours. Mais aujourd'hui, dix-huit exploitations sont touchées, mettant éleveuses, éleveurs et vétérinaires face à une tâche colossale.

Sans danger pour l'être humain, mais très dangereux pour le bétail, le virus de la langue bleue se répand petit à petit en Suisse (lire encadré). Après un premier cas de BTV-8 sur un bovin du canton de Vaud révélé jeudi, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a annoncé vendredi trois détections de la maladie de la langue bleue de sérotype 3 (BTV-3) sur des moutons dans les cantons du Jura et de Soleure. Il prépare les mesures nécessaires.

>> Cas de maladie de la langue bleue chez les bovins et les mouton en Suisse, septembre 2024 : Répartition des cas de BTV chez les bovins et les mouton en Suisse, 4.09.2024 [OSAV - swisstopo]

A Fahy (JU), dans le district de Porrentruy, le troupeau de l'éleveur ovin Valentin Theubet est touché de plein fouet: en quinze jours, une brebis et trois agneaux sont morts. "Une brebis peut valoir entre 400 et 800 francs. Pour l'instant, c'est une perte sèche. Il n'y a pas de compensation par la caisse des épizooties", explique l'agriculteur au 19h30 de la RTS.

Le contrôle, ainsi que la prévention du virus, engendrent également des coûts et du travail supplémentaires pour les personnes pratiquant l'élevage.

La maladie de la langue bleue se transmet par piqûres de cératopogonidés, de petits moustiques. L'infection due au virus BTV-3 provoque, en particulier chez les moutons, des symptômes graves, tels que fièvre, inflammation des muqueuses, œdèmes et boiteries. Elle touche essentiellement les moutons mais aussi les bovins, les chèvres ou d'autres ruminants.

Fort taux de morbidité

"La première chose que nous avons faite, c'est de traiter toutes les bêtes avec un répulsif et un insecticide. Tous les jours, nous venons le matin et le soir pour vérifier qu'elles se lèvent, qu'elles mangent, qu'elles restent avec le groupe. Si une brebis s'isole, c'est déjà un signe de faiblesse", précise encore Valentin Theubet.

En Suisse, chaque animal présentant des symptômes doit être déclaré et mis en quarantaine. Pour l'heure, les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Thurgovie et Soleure sont touchés, avec une explosion des cas dans le Jura.

"Dans notre canton, nous avons actuellement dix-huit exploitations touchées, dont cinq exploitations bovines. Nous avons un fort taux de morbidité: c'est-à-dire que beaucoup d'animaux sont malades, mais une très faible mortalité", détaille Lucas Bassin, expert au Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton du Jura.

Marché-Concours annulé

Afin d'éviter une propagation du virus, le Marché-Concours bovin de Delémont a été annulé; il devait accueillir ce week-end 155 animaux.

"Parmi les exposants, certains étaient déjà sous séquestre. Et nous n'avions pas non plus envie de participer à une éventuelle explosion de la langue bleue avec l'arrivée d'un regroupement de bétail ici", indique Jean-Marc Ribeaud, président de la manifestation.

En Suisse, il existe un vaccin autorisé contre le BTV-8. Chaque détentrice et détenteur peut décider librement de vacciner ou non ses animaux (lire encadré). Toutefois, même s'il existe trois vaccins contre le BTV-3, aucun d'eux n'est actuellement autorisé ni en Suisse ni dans l'Union européenne. Tout l'espoir des éleveuses et éleveurs réside actuellement dans la météo, car la propagation pourrait s'atténuer avec le retour du froid.

La maladie de la langue bleue faisant partie des épizooties à combattre, elle est soumise à l'annonce obligatoire. L'agent pathogène concerné ne présentant pas de danger pour l'être humain, la viande et les produits laitiers peuvent être consommés sans crainte, selon l'OSAV.

Sujet TV: Thierry Grunig

Texte web: jfav/sjaq et les agences