Le Jura adapte son plan pour la prise en charge des seniors, toujours plus nombreux

D'ici 2040, le nombre de seniors va monter en flèche dans le Jura. Les autorités cantonales ont présenté lundi matin leur nouvelle planification médico-sociale pour les 15 prochaines années. Elles entendent anticiper la hausse des besoins de prise en charge.

Le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus doit passer de 4900 aujourd'hui à 8200 en 2040 dans le Jura. Cette estimation tient compte de l'inclusion de la population de la ville de Moutier, qui rejoint le canton en 2026.

Celui-ci comptera bientôt 82'000 habitants. Ce qui signifie que près d'une personne sur 10 pourrait avoir atteint le grand âge dans un avenir proche. Pour le Jura, l'enjeu est donc de taille.

Sept domaines d'action prioritaires

L'élaboration de la nouvelle planification médico-sociale a permis d'identifier sept domaines d'action jugés prioritaires.

Parmi ceux-ci la mise en place de réseaux de soins, l'accompagnement social, le développement des technologies numériques, les mécanismes de financement ou encore la pénurie et l'évolution des professions soignantes qui sont sous pression.

Maintien à domicile

Un des objectifs du gouvernement est de retarder l'entrée en institution lorsque c'est possible, soit pour 10% des situations, en augmentant par exemple les prestations à domicile afin d'éviter la hausse des lits de long séjour.

"Nous devons renforcer certains dispositifs d'aide et de soins à domicile", déclare dans le 12h30 le ministre jurassien en charge de la santé Jacques Gerber. "Les nouvelles technologies permettront certainement d'améliorer également la sécurité et la prise en charge, dans certains cas, de patients qui désirent rester à domicile", soutient-il.

En une décennie, la volonté de privilégier le maintien des seniors à la maison a déjà porté ses fruits. Mais on peut encore faire mieux pour favoriser le bien-vieillir, estime-t-on dans le Jura, en mettant la personne âgée au cœur d'un réseau et d'une communauté chargée d'assurer une prise en charge efficiente et globale. Là est tout le défi de ces prochaines années.

