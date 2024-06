Le canton du Jura célèbre les 50 ans du vote historique du 23 juin

Dans le Jura, la date du 23 juin est synonyme de fête. Et cette année, celle-ci prend une dimension particulière, car elle marque le 50e anniversaire du vote de 1974 qui a vu la population des sept districts historiques décider de créer un nouveau canton.

Le 23 juin 1974, la population des districts historiques a décidé par 36'802 oui contre 34'057 non que le Jura allait devenir le 26e canton de la Confédération. Seuls trois districts, Delémont, l'Ajoie et les Franches-Montagnes, ont finalement formé la nouvelle entité, mais cette date est restée comme celle qui symbolise l'entrée en souveraineté du Jura et qui est devenue la date anniversaire du canton.

Entre vendredi et dimanche, la population jurassienne est invitée à célébrer cet anniversaire à travers plusieurs événements - conférences, hommages, cortège, concerts et expositions - destinés à réunir "ceux qui ont le Jura au coeur et à l'esprit", indiquent les organisateurs.

La question jurassienne serait-elle réglée?

Invité vendredi dans La Matinale, Vincent Wermeille, membre du Rassemblement jurassien et ancien membre du Groupe Bélier, estime que la question jurassienne, dans l’idéal évoqué le 23 juin 1974, n’est pas totalement réglée.

Il rappelle qu’en 1814, lors du Congrès de Vienne, les Etats européens victorieux de Napoléon se sont réunis pour redéfinir les frontières. C’est à ce moment-là que l’ensemble du Jura suisse a été rattaché au canton de Berne. Aujourd'hui, "il n’y a qu’une partie qui s’en est détachée. Historiquement, c’est toujours une erreur", analyse l'autonomiste.

C'est maintenant à la jeunesse de prendre en main l'idéal jurassien et de discuter avec ceux qui sont déçus, car il y en aura toujours. Vincent Wermeille, membre du Rassemblement jurassien

Cependant, il estime qu'il faut s'accorder du temps et que l'accent doit être mis sur l'accueil de Moutier dans le canton du Jura. "Nos successeurs, la nouvelle génération, décideront s’ils sont satisfaits ou s'ils veulent relancer un combat dans les décennies à venir", ajoute-t-il.

Pour lui, ce jubilé représente une opportunité pour montrer à la jeunesse qu’ils ont un canton à leur disposition, une proximité et une identité que les Jurassiens et Jurassiennes n’avaient pas par rapport au canton de Berne. "C’est quelque chose d’extraordinaire. C’est maintenant à eux de prendre cela en main, de redonner, de poursuivre cet idéal jurassien et de discuter avec les déçus", souligne-t-il.

Témoignages, hommages et fête

Associé aux festivités, le Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) donne vendredi soir le coup d'envoi de la 77e Fête du peuple, alors que le volet officiel réunit dimanche plusieurs centaines d'invités au Théâtre du Jura.

Pour l'Etat comme pour le MAJ, les célébrations s'adressent à la population et tout particulièrement à la jeunesse. Le volet festif devrait donc l'emporter sur le volet politique lors de ces trois jours de fête.

Le MAJ aura à coeur de parler à la nouvelle génération, celle qui n'a pas vécu les combats politiques à l'époque des plébiscites. Outre des témoignages, des hommages et la présence du poète et militant Alexandre Voisard, des panneaux retraçant des événements qui ont marqué l'histoire jurassienne ont été installés à Delémont.

Samedi, le public pourra assister au Parlement à des conférences sur le droit d'autodétermination des peuples avec des orateurs venus du Québec, de Corse ou de Belgique.

Dans la soirée, des DJ prendront possession du perron de l'Hôtel de Ville de Delémont, là même où Roland Béguelin s'était adressé à la foule après la victoire du 23 juin 1974. Durant tout le week-end, des artistes jurassiens bien connus vont se produire dans le chef-lieu, à l'image de Silver Dust, Sim's, DJ Hakim, Christophe Meyer ou Vincent Vallat.

Un cortège coloré dimanche

La Fête du peuple, qui se tient traditionnellement en septembre, va connaître son point culminant dimanche avec un grand cortège allégorique à Delémont. Pour le secrétaire général du MAJ Pierre-André Comte, il s'agit de renouer avec un cortège dans l'esprit des grandes années de la Fête du peuple.

La composition du cortège doit rappeler les années de lutte et poser un regard sur l'avenir. Elle réunira des délégations jurassiennes et étrangères, des anciens membres du groupe Bélier, des enfants, des fanfares et des chars retraçant les grandes étapes de la Question jurassienne.

Un volet politique avec Elisabeth Baume-Schneider

La partie officielle se déroulera dimanche dès 10h au Théâtre du Jura à Delémont. Plusieurs orateurs prendront la parole, dont la conseillère fédérale jurassienne Elisabeth Baume-Schneider. La cérémonie vise à réunir les acteurs qui ont contribué à la création du canton. Mais il s'agit aussi de se tourner vers le futur en mettant en valeur les talents de la jeunesse.

Parallèlement à ces festivités, le public pourra découvrir dès le 23 juin et jusqu'en septembre des expositions qui se penchent sur le passé, le présent et le futur du canton du Jura. Quatre sites ont été retenus par l'association Jura-24: Delémont, Porrentruy, les Franches-Montagnes et Moutier.

