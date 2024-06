La foule à Delémont pour fêter les 50 ans du vote historique pour la création du Canton du Jura

Les festivités officielles marquant le 50e anniversaire du plébiscite d'autodétermination du Jura ont démarré dimanche à Delémont, en présence de quelque 400 invités. Parmi les hôtes de marque figure la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider.

La capitale jurassienne et tout le canton sont en fête ce 23 juin, date de la 77e Fête du peuple jurassien qui coïncide avec "le 50e" du plébiscite du 23 juin 1974 par lequel la population des sept districts concernés à l'époque s'est prononcée à une majorité de 51,94% pour la création du dernier né des cantons suisses.

La partie officielle a débuté vers 10h00 dans le magnifique écrin du Théâtre du Jura à Delémont. "Je ressens toujours une émotion accrue sur mes terres", a lancé lors de son discours devant les centaines d'invités la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, première Jurassienne à accéder à la plus haute marche du pouvoir en Suisse.

Le combat jurassien a été gagné par la persuasion et non par la contrainte Elisabeth Baume-Schneider

"La logique démocratique l'a emporté sur la continuité historique. Le combat jurassien a été gagné par la persuasion et non par la contrainte", s'est félicité la cheffe du Département fédéral de l'Intérieur. Elle a rendu hommage à tous les acteurs et les institutions ayant permis la création du dernier canton suisse. "Ce fut un immense effort collectif qui mérite notre gratitude", a-t-elle dit.

Un nouveau élan avec l'arrivée de Moutier

Pour sa part, la présidente du Gouvernement jurassien Rosalie Beuret Siess a souhaité que le canton profite de l'arrivée de la Ville de Moutier (BE) et de ses 7300 habitants pour retrouver son audace et voir l'avenir avec confiance. "Le 23 juin 1974, il pleuvait la liberté. Et nous étions trempés d'audace. Cinquante ans plus tard, retrouvons cette audace", a plaidé la ministre socialiste.

Accueillir Moutier, ce n'est pas seulement réparer l'histoire: c'est aussi construire l'avenir Rosalie Beuret Siess, présidente du Gouvernement jurassien

La ministre des Finances a admis que l'intégration de Moutier avait certes un prix, mais que la cité prévôtoise devait être avant tout considérée comme un cadeau qui arrive à point nommé pour un canton qui doit évoluer dans un contexte compliqué. "Accueillir Moutier, ce n'est pas seulement réparer l'histoire: c'est aussi construire l'avenir", a estimé Rosalie Beuret Siess.

Après les discours, toute la population était invitée par le canton à un apéritif dans la Cour du Château. Clou de la journée, le cortège allégorique dans les rues de la ville doit démarrer à 16h15, avant une soirée qui s'annonce festive malgré la météo maussade.

ats/dk