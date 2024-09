La célèbre pierre d'Unspunnen serait enterrée quelque part dans le canton du Jura

La célèbre pierre d'Unspunnen refait surface... en Une du Quotidien Jurassien. Depuis son vol le 20 août 2005, plus personne ne l'avait revue, jusqu'à ce que le journal reçoive en format papier et de manière anonyme plusieurs photos où on voit la pierre partiellement enterrée.

Alors qu'on la prétendait perdue, concassée ou même noyée au fond du lac de Thoune, la pierre d'Unspunnen était tout simplement enterrée en terres jurassiennes, explique dans Forum Rémy Chételat, rédacteur en chef du Quotidien Jurassien. Le journal a en effet reçu plusieurs photos de la pierre partiellement enterrée et accompagnée d'une édition du journal datant du 26 août 2024. L'enquête de Véronique Erard-Guenot permet d'affirmer avec certitude qu'il s'agit bien de la véritable pierre d'Unspunnen . >> L'interview de Rémy Chételat dans Forum : Le Quotidien Jurassien a retrouvé la trace de la Pierre d’Unspunnen: interview de Rémy Chételat / Forum / 5 min. / aujourd'hui à 18:00 Un symbole des tensions entre Berne et le Jura La célèbre pierre avait été volée une première fois en 1984 par des autonomistes jurassiens, puis rendue en 2001, au Marché-Concours de Saignelégier, avant d'être dérobée une nouvelle fois quatre ans plus tard. Elle est devenue le symbole des tensions entre les cantons du Jura et de Berne, tensions que le peuple a justement décidé d'enterrer par la voie des urnes le 22 septembre en acceptant le Concordat sur le transfert de Moutier. >> Relire : Les cantons de Berne et du Jura plébiscitent le Concordat sur le transfert de Moutier Sujet TV: Thierry Grünig Adaptation web: lan