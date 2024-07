Des milliers de traces de dinosaures jurassiennes numérisées et bientôt visibles du monde entier

Grâce à la numérisation, une impressionnante collection de traces de dinosaures découvertes sur le chantier de la Transjurane sera bientôt accessible aux scientifiques et passionnés du monde entier. Jusqu’ici, il fallait se déplacer jusqu'à Porrentruy pour observer ces vestiges vieux de 152 millions d’années.

Le musée Jurassica de Porrentruy (JU) a du pain sur la planche pour faire entrer dans l'ère moderne un trésor vieux de plus de 100 millions d'années.

Depuis deux ans, l'institution digitalise quelque 700 dalles à traces de dinosaures, soit une partie des 14'000 empreintes qui ont été découvertes sur le chantier de la Transjurane entre 2000 et 2011.

La collection du musée a toujours été consultable, mais jusqu'à maintenant, il fallait se rendre à Porrentruy pour l'étudier. On y trouve pêle-mêle, des traces de dinosaures juvéniles de quelques dizaines de centimètres de haut jusqu'à celles des grands carnivores de 12 mètres de long. Plusieurs pièces sont uniques dans la région et ont permis d'identifier de nouvelles espèces.

Des traces qui en disent beaucoup

Grâce à ces vestiges, il est possible de mieux comprendre le comportement des dinosaures, explique Jérémy Anquetin, paléontologue et membre de l'équipe de recherche de Jurassica. On peut tenter notamment de définir si ces derniers vivaient "en troupeaux" ou "isolés" et s'il y avait "une migration entre certaines zones géographiques".

D'ici à la fin de l'année, les traces seront visibles depuis le monde entier, sur une nouvelle plateforme en ligne.

Le projet est soutenu à hauteur de 185'000 francs par l'Académie suisse des sciences naturelles. Il devrait permettre au plus grand nombre d'en savoir un peu plus sur ceux qui foulaient notre planète bien avant nous.

Sujet radio: Deborah Sohlbank

Adaptation web: Doreen Enssle