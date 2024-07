De vieux lits d'hôpitaux transformés en bolides de course aux Pommerats

La localité jurassienne des Pommerats a organisé une nouvelle fois sa traditionnelle course de lits avec de vieux lits d'hôpitaux. Cette compétition folklorique, qui remonte à plusieurs décennies, a été relancée récemment.

Aux Pommerats, une course de lits a été organisée dans le cadre de la fête du village le week-end dernier. "Je ne connais pas tout l'historique, mais nous avons relancé la tradition il y a quatre-cinq ans", raconte Bastien Siegenthaler, membre du comité d'organisation, dans le 19h30 de la RTS.

Cette année, la compétition s'étendait sur 150 mètres. Non sans effort, les différentes équipes ont slalomé avec des anciens lits d'hôpitaux sur le début de parcours et effectué un aller-retour de 300 mètres.

Les lits d'hôpitaux utilisés dans la course aux Pommerats datent des années 1950. [RTS]

Une course folklorique

Sauvés par des citoyens, ces lits à roulettes datent des années 1950. La première course a eu lieu à la fin des années 1980 aux Pommerats et la compétition fait désormais partie du folklore du village.

Mais l'important est de participer dans une ambiance bon enfant: les lits "n'ont pas de caoutchouc aux roues, les ressorts sont les tout premiers à avoir été construits et les matelas ont été changés, car les premiers n'étaient plus bons. Il s'agit vraiment d'une course pour s'amuser", relate Bastien Siegenthaler.

Au total, huit équipes se sont affrontées dimanche dernier. La victoire est revenue à un trio.

Daniel Bachmann/iar