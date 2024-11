Adoption d'un plan d'égalité des genres pour le Parlement jurassien

Le Parlement jurassien va se doter d'un plan d'égalité entre hommes et femmes avec des mesures concrètes. Les députés ont accepté mercredi une motion interne pour équilibrer la représentation des genres par 41 voix contre 13 et 5 abstentions, une première en Suisse.

Pour l'auteure de cette motion, la députée socialiste Leïla Hanini, le Parlement jurassien est loin d'être un exemple en matière de représentativité des genres avec 13 femmes sur 60 députés. "Nous sommes à la traîne au niveau de la Suisse romande et de la Suisse", souligne de son côté Géraldine Beuchat (PCSI), l'une des cosignataires du texte.

Pour une majorité des députés, il s'agit de doter le canton du Jura d'un Parlement moderne et équitable. Le contenu du plan d'égalité, qui s'inspire du modèle catalan, reste encore à définir. Cet outil doit aussi permettre d'identifier les barrières qui limitent l'accès au Parlement.

Au vote, seuls des députés émanant des rangs de l'UDC et du PLR ont refusé cette motion interne. Ils s'opposent à des réglementations et estiment qu'il appartient au peuple de décider.

"Un miroir de la population"

Interrogée par La Matinale, Géraldine Beuchat explique vouloir que le Parlement devienne un "miroir de la population jurassienne".

Pour l'élue, l'objectif est que l'hémicycle ait donc une représentation équitable. "Après mes 14 ans de députation, j'ai pu observer, à mes débuts à la commission des finances par exemple, que j'étais la seule femme. C'était difficile à vivre. Dans les commissions, on doit avoir les voix de tout le monde et pas des vues sous un prisme masculin uniquement", commente-t-elle.

D'après Géraldine Beuchat, il s'agit au final de rapprocher le Parlement de la population jurassienne. "On se demande toujours pourquoi les gens ne s'intéressent plus à la politique. Et bien c'est peut-être par là qu'il faut commencer", conclut-elle.

ther avec ats