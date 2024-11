Une jeune fille grièvement blessée après une explosion à Genève

La police genevoise a indiqué être intervenue lundi après-midi dans le quartier de Grange-Canal à la suite d'une explosion. Selon le Ministère public du canton, un jeune fille de 12 ans a été grièvement blessée.

Suite à l'explosion survenue vers 16h lundi, causée par un colis piégé, le Ministère public genevois a procédé aux premiers actes d'enquête, a-t-il fait savoir mardi. Cette procédure a ensuite été confiée au Ministère public de la Confédération (MPC), compétent en matière d'usage d'explosifs.

Les circonstances de l’explosion doivent encore être déterminées. Le MPC devrait communiquer dans la journée.

Selon les informations de 20 Minutes, la police aurait demandé aux personnes habitant l'immeuble de ne pas toucher aux boîtes aux lettres. Celles qui étaient sorties ne pouvaient pas rentrer chez elles. Quant à celles qui étaient à la maison, elles étaient priées de rester à leur domicile, indique le quotidien.

Plus tard, vers 18h15, la police a fait évacuer l'immeuble en question via le sous-sol. Les habitants et habitantes ont été conduits et accueillis à l'école Le Corbusier et toutes les boîtes aux lettres ont été vérifiées et ouvertes.

Cette affaire en rappelle une autre. En août dernier, un homme avait été blessé à la jambe alors qu'il avait ramassé un sac poubelle posé devant le palier de son appartement, dans le quartier de Saint-Jean, cette fois. Le sac avait explosé. Le MPC s'était saisi de l'affaire et avait ouvert une enquête.

edel avec ats