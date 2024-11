Une broche historique en émeraude vendue pour près de 8 millions de francs à Genève

À Genève, une broche en émeraude de 37 carats, ayant appartenu à la première épouse du prince Sadruddin Aga Khan, a été vendue pour 7,76 millions de francs, soit la plus chère du monde, lors d'une vente aux enchères de Christie's. Un événement marquant qui retrace l’histoire fascinante d'un bijou unique.

Mardi après-midi, l’enchère de cette broche en émeraude exceptionnelle a captivé les passionnés de joaillerie et d’histoire. Ce bijou, d’une pureté remarquable avec une émeraude de 37 carats provenant de Colombie, fut offert en 1957 par Sadruddin Aga Khan à sa première épouse, Nina Dyer, lors de leur mariage à Genève. La pièce avait ensuite été mise aux enchères chez Christie's en 1969, après le décès de la mannequin britannique.

"Cette pièce est intimement liée à l'histoire de Christie's puisque, depuis le 1er mai 1969, nous organisons des ventes de bijoux régulièrement en Suisse, deux fois par an. Et la raison est qu'ayant reçu cette jolie collection à vendre, nous nous sommes rendu compte qu'il était impossible de l'importer en Angleterre à cause de droits de douanes, donc on a choisi la Suisse", a expliqué dans le 19h30 François Curiel, directeur de Christie's Europe.

Le prince Sadruddin Aga Khan et sa première épouse Nina Dyer.

Un parcours fascinant

La broche a été conçue par la maison Cartier, avant d’être modifiée par d’autres joaillers au fil des années. L’émeraude a été mise aux enchères une première fois pour la somme de 900'000 francs. L’acheteur, Jacques Arpels, propriétaire de Van Cleef & Arpels, l’a ensuite revendue à un autre collectionneur, avant qu'elle ne disparaisse des radars pendant plusieurs décennies.

C'est au mois de mars dernier qu’un collectionneur a décidé de la remettre en vente. "Il est venu nous voir en disant: 'Vous souvenez-vous de l'émeraude que vous aviez vendue le 1er mai 1969 à Genève? La voilà. Je voudrais la mettre aux enchères'", relate François Curiel.

Un bijou rarissime, apprécié des connaisseurs

La vente a suscité une véritable émotion chez les passionnés, tant pour la beauté de la broche que pour son histoire. "La possibilité, ne serait-ce que de la voir, de pouvoir l'admirer, c'est une occasion unique et assez extraordinaire", témoigne un visiteur.

"A l'époque, c'étaient des pierres très naturelles, des minéraux authentiques, sans traitement. C'est devenu très rare", ajoute un autre passionné.

Finalement, l’émeraude a été adjugée pour un montant impressionnant de près de 8 millions, bien loin des 900'000 francs de 1969. Si l’acheteur reste anonyme, le bijou, quant à lui, perdure dans l’histoire, immortalisant l’élégance et la richesse d’une époque.

Reportage TV: Chloé Steulet

Adaptation web: Tristan Hertig