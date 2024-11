Un quartier de Genève bouclé en raison d'une suspicion de colis piégé

Une grosse opération de police est en cours à la Petite-Boissière lundi, dans le secteur de Grange-Canal, à Genève. Le secteur est bouclé et les forces de l'ordre sont mobilisées en raison d'une suspicion de colis piégé qui aurait blessé un enfant.

Selon les informations de 20 Minutes, le robot du détachement NEDEX (Neutralisation, enlèvement, détection d'engins explosifs) est intervenu sur place.

La police aurait demandé aux personnes habitant l'immeuble de ne pas toucher aux boîtes aux lettres. Celles qui étaient sortis ne peuvent pas rentrer chez elles. Quant à celles qui étaient à la maison, elles sont priées de rester à leur domicile, indique le quotidien.

Plus tard, vers 18h15, la police a fait évacuer l'immeuble en question via le sous-sol. Les habitants et habitantes ont été conduits et accueillis à l'école Le Corbusier et toutes les boîtes aux lettres ont été vérifiées et ouvertes.

Développement suit.

edel