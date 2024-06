Un nouvel accès au Léman inauguré à Genève

Les amateurs de baignade disposent d'un nouvel emplacement pour assouvir leur passion. Un nouvel accès au lac Léman a été inauguré mardi, quai de Cologny. Il s'agit d'un ponton en forme de "C" de 19 mètres de diamètre.

Le nouvel aménagement aura coûté 950'000 francs. Un tiers de ce montant a été payé par la commune de Cologny. Le ponton est composé de 60 pierres calcaires italiennes réalisées sur mesure. Leur disposition permet de s'y assoir et de s'y appuyer confortablement, indique un communiqué du département du territoire.

Le ponton est accessible grâce à une passerelle qui en traverse une roselière aquatique. Environ 700 roseaux ont été plantés. Cette réalisation symbolise parfaitement la double ambition des autorités, à savoir améliorer l'accès au lac pour le public et favoriser les écosystèmes lacustres.

Cohabitation au bord du lac

"Avec le réchauffement climatique, on doit offrir de plus en plus d’accès", explique le conseiller d'Etat en charge du Territoire Antonio Hodgers dans le 12h45. "Il s'agit aussi de faire de la place à la biodiversité. (...) Au bord du lac, on peut tout à fait cohabiter."

Iris, renoncules, rubaniers d'eau, de nombreuses espèces de plantes aquatiques ont été plantées dans cet écosystème lacustre. "C’est un milieu naturel qui manque sur le canton de Genève", détaille Jenifer Schlup, cheffe de projets au secteur renaturation des cours d’eau à l’office cantonal de l’eau. "La faune piscicole peut y trouver son compte, des jeunes brochets viennent se cacher à travers les roseaux et trouver de la nourriture ou des refuges. Il y a également des oiseaux migratoires ou des oiseaux nicheurs qui viennent trouver un milieu qui leur convient."

Les aménagements le long du quai de Cologny se poursuivront ces prochaines années avec la pose d'un quatrième lot de dalles de baignade en amont de la Tour Carrée. Une troisième roselière sera réalisée entre la Tour Carrée et la Belotte puis la pose d'un dernier lot de dalles en aval de la Belotte.

ats/ebz