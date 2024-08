Un incendie dans un centre de recyclage à Satigny assombrit le ciel genevois

Les Genevoises et Genevois auront peut-être remarqué jeudi soir une importante fumée noire dans le ciel. C’est l’entreprise de recyclage Serbeco à Satigny qui est en proie aux flammes. Lors d'une conférence de presse, les pompiers genevois ont indiqué que 400m2 de déchets étaient en feu.

L’odeur de l’incendie s'est répandue dans la région. Ce n’est pas la première fois qu’un incendie touche Serbeco. L’année dernière, plusieurs milliers de m2 de déchets étaient partis ainsi en fumée.

Quelque 400 m2 de déchets sont en feu, ont indiqué les pompiers genevois.

Alertswiss recommande aux personnes directement exposées de fermer leurs portes et fenêtres et d'arrêter la ventilation et la climatisation. Elles sont également appelées à éviter une exposition trop importante.

