Un "bac" pour vélos et piétons devrait traverser la rade dès l'an prochain

Sous l'impulsion de plusieurs communes des rives gauche et droite du lac, une navette lacustre devrait traverser le lac à Genève dès l'an prochain. Destinée tant aux cyclistes qu'aux piétons, elle entend faciliter la vie des pendulaires et désengorger la traversée de la rade.

Alliées avec des entités privées et soutenues par le Canton, les communes concernées ont déposé lundi une demande de concession auprès de l'Office fédéral des transports. Objectif: inciter un maximum de gens à laisser leur voiture à la maison.

Baptisée la "voie bleue" en référence à la voie verte – un itinéraire dédié à la mobilité douce de plus de 20 kilomètres qui traverse le canton d'est en ouest – , cette traversée lacustre reliera Bellevue, sur la Rive droite, à Corsier, sur la Rive gauche. L'idée est de permettre aux pendulaires de mettre leur vélo ou leur trottinette sur un bateau de la CGN au lieu de faire le tour de la rade par le pont du Mont-Blanc pour se rendre sur la rive d'en face.

>> Lire aussi : Genève en passe de se doter d'une nouvelle traversée de la rade piétonne

Trois fois plus rapide

Dix aller-retours quotidiens sont prévus aux heures de pointe, avec un bateau spécialement aménagé pour accueillir 120 personnes et 40 vélos. A la clé, un précieux gain de temps pour les pendulaires: la traversée prendra environ un quart d'heure, soit trois fois moins que les quelque 45 minutes qu'il faut à un cycliste roulant à 20 km/h pour relier Bellevue à Corsier par le centre-ville via le pont du Mont-Blanc. Tarif envisagé: 4 francs pour les habitants et employés des communes partenaires et 9 francs au plein tarif.

Estimée à 1,25 million de francs par an, cette nouvelle traversée lacustre devrait fonctionner dès le 11 avril 2025, pour une phase test de 3 ans. Si le concept fonctionne, les communes souhaitent ensuite que le canton reprenne la main.

"Plus aucune place" pour davantage de voitures

A Bellevue comme à Corsier, les attentes sont vives. "Aujourd'hui, je vais tous les jours en vélo jusqu'à la gare Cornavin, et ensuite je prends le train pour aller à Nyon", a confié lundi au 12h45 de la RTS un habitant de Corsier, ravi de cette future liaison.

Avoir une traversée lacustre est quelque chose qui nous semble tout à fait indispensable Bernard Taschini, maire de Bellevue (GE)

"Bellevue est saturée du matin au soir. Avoir une traversée lacustre est quelque chose qui nous semble tout à fait indispensable", a pour sa part réagi le maire de Bellevue Bernard Taschini. "Il faut développer la mobilité douce. On n'a aucune place, ici, pour accueillir des voitures", tranche-t-il.

Un bouclement des transports publics autour du lac

Pour le président du conseil d’administration de la CGN Benoit Gaillard, cette future voie bleue permettra de réaliser "une sorte du bouclement du réseau des transports publics autour du lac". Car si le Léman Express relie déjà Bellevue, sur la Rive droite, au quartier des Eaux-Vives, sur la Rive gauche, il marque une large boucle par Lancy et Champel sans traverser directement le lac. Et il ne dessert pas les communes lacustres de la Rive gauche genevoise.

On essaye de réaliser une sorte du bouclement des transports publics autour du lac Benoît Gaillard, président du conseil d’administration de la CGN

"Ici à Bellevue, nous sommes également proches d’un futur grand employeur, la banque Lombard Odier, qui est l'un des partenaires du projet et qui aimerait que les gens se déplacent de manière aussi peu polluante que possible", poursuit Benoît Gaillard. "Et du côté de Corsier, nous avons un embarcadère proche d’une ligne de transports publics qui a une bonne fréquence aux heures de ponte [la ligne E des TPG, ndlr], donc avec une connexion optimale."

>> Ecouter les interviews de Bernard Taschini et Benoît Gaillard dans le sujet du 12h45: : À Genève, une nouvelle liaison lacustre entre Corsier et Bellevue va s’ouvrir aux pendulaires / 12h45 / 1 min. / aujourd'hui à 12:45

Sujet radio: Tania Sazpinar

Sujet TV: Camille Rivollet

Adaptation web: Vincent Cherpillod