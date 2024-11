Sur la voie de la renaissance, le cinéma Plaza laisse déjà entrevoir son écrin remis à neuf

Plus d'un an après un incendie destructeur sur le chantier, la rénovation du cinéma Plaza a franchi une première étape importante avec la remise à neuf du complexe d'immeubles qui entoure la mythique salle genevoise.

Décrit comme "un bijou" par le milieu de l'architecture, le complexe d'immeubles qui abrite le cinéma Plaza a été entièrement rénové à l'identique du projet initial imaginé il y a plus d'un demi-siècle par l'architecte Marc-Joseph Saugey. Le lieu abrite des bureaux et des institutions culturelles.

"Je crois que depuis là où il est, il est assez heureux de cet hommage qu'on lui rend et de la manière dont on a restitué ce bâtiment dans toute sa beauté. Il est complètement dans son jus, si je puis dire, des années 50", a témoigné le président de la Fondation Plaza Jean-Pierre Greff vendredi dans le 12h45 de la RTS.

L'enseigne du cinéma genevois a elle aussi été rénovée et brille à nouveau de mille feux à l'angle des rues de Chantepoulet et du Mont-Blanc. Mais tout n'est pas terminé, à commencer par la pièce maîtresse, la salle de cinéma, qui comptera 600 places. Elle est encore en chantier et sera entièrement terminée en 2026.

"Les gens vont plus au cinéma qu'à l'église!"

Pour fêter la première étape de la rénovation, le Plaza ouvre ses portes au public vendredi et samedi, avec notamment une exposition du photographe Simon Edelstein, qui propose un regard sur les plus belles salles obscures du monde.

"On a un peu tendance à ignorer ces beaux lieux. La volonté est toujours de préserver les églises; les cinémas, ce n'est pas important", pointe l'artiste, avant de glisser qu'aujourd'hui, "les gens vont plus au cinéma qu'à l'église".

Voir ce qu'il se passe derrière les palissades

Le grand panneau lumineux disposé sous l'enseigne, traditionnellement dédié à l'affichage du nom du film projeté, laisse actuellement lire une phrase énigmatique: "Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? King Kong?" Une réplique du film Jurassic Park que les plus cinéphiles auront reconnu.

"Ce n'est pas qu'une citation de film. Beaucoup de gens se sont demandé ce qui se passait là-dedans, derrière ces palissades... On a envie de leur donner la réponse aujourd'hui", s'amuse Jean-Pierre Greff.

