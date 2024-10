Stéphanie Lammar, présidente des TPG: "Il y aura 30% d'offre en plus ces cinq prochaines années"

Les Transports publics genevois vont étoffer leur offre ces prochaines années. Présidente du Conseil d'administration des TPG depuis ce printemps, Stéphanie Lammar fait le point dans La Matinale sur les développements prévus entre 2025 et 2029.

Les TPG transportent 200 millions de voyageurs par an. Et le canton de Genève voit grand. Le Conseil d'Etat veut investir deux milliards de francs ces prochaines années, dans les bus et les trams. Son plan sera soumis au Grand Conseil cette semaine.

"Il y aura 30% d'offre en plus ces cinq prochaines années", précise Stéphanie Lammar, qui est aussi la maire socialiste de Carouge.

Passer au tout électrique

Le mandat de prestations pour cinq ans, qui décrit la mission et la stratégie des TPG, prévoit notamment d'électrifier la flotte d'ici 2030. "Cela permettra d'améliorer la qualité de l'air, de réduire la pollution sonore et d'atténuer l'impact sur le paysage urbain", note-t-elle. Les TPG et l'Etat de Genève souhaitent également développer les déplacements pour les loisirs, c'est-à-dire en dehors des heures de pointe, le soir, la nuit et les week-ends.

Stéphanie Lammar relève qu'une amélioration des déplacements est indispensable au bout du lac. "Comme dans d'autres villes de Suisse ou d'Europe, la mobilité est un problème majeur à Genève. Le développement des transports en commun est une des réponses les plus adéquates à cette problématique", plaide-t-elle. La présidente des TPG assure enfin qu'aucune augmentation tarifaire n'est prévue.

Fort intérêt pour le métier de conducteur

En vue de l'accroissement de leurs activités, les TPG ont lancé une campagne de recrutement massive. La régie embauche d'habitude une centaine de conducteurs et conductrices par année. Mais elle a doublé ce chiffre en 2024. Signe d'un intérêt fort, plus de 4400 personnes ont envoyé un dossier de candidature, indique Stéphanie Lammar.

"Nous sommes parvenus à attirer des personnes à la recherche à la fois d'une formation certifiante et d'un métier valorisant", se félicite-t-elle. "La flexibilité liée au métier de conducteur ou conductrice a certainement séduit. Nous avons par ailleurs passablement travaillé avec l'Office cantonal de l'emploi de l'Etat de Genève, d'où proviennent un tiers des engagements réalisés", précise-t-elle.

Propos recueillis par Pietro Bugnon

Adaptation web: Antoine Michel