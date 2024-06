Quatre partis s'allient en vue de l'élection à la Cour des comptes de Genève

Les candidats pour l'élection à la Cour des comptes de Genève de septembre prochain sortent du bois. Lundi, le PLR, les socialistes, Le Centre et les Vert-e-s ont présenté une liste commune de six personnalités. Une alliance qu'ils avaient déjà scellé avec succès il y a presque 6 ans pour l'élection précédente des magistrats de l'institution.

La Cour des comptes effectue un travail reconnu par tous et il est important que cette reconnaissance puisse continuer, a expliqué Pierre Nicollier, le président du PLR genevois. Cette alliance au-delà des frontières partisanes "illustre notre volonté d'éviter de politiser l'organe de contrôle", a souligné de son côté Maryam Yunus Ebener, la présidente des Vert-e-s genevois.

Aux yeux de Thomas Wenger, le président du Parti socialiste genevois, il est important d'avoir une liste où tous les partis siégeant au gouvernement cantonal sont représentés. Philippe Rochetin, le président du Centre Genève, ne dit pas le contraire, insistant sur la nécessaire autonomie et indépendance du gendarme de l'administration et des établissements publics.

Deux des six candidats de la liste commune se représentent. Il s'agit de l'actuelle présidente de la Cour des comptes Sophie Forster Carbonnier et de Frédéric Varone.

Le ticket interparti comprend aussi l'expert-comptable Pierre-Henri Pingeon, le directeur des affaires juridiques de la chancellerie de l'Etat de Genève Fabien Mangilli, Nathalie Brender, professeure à la Haute-Ecole de gestion de Genève, et l'avocat Laurent Thurnherr.

Il y aura un scrutin

L'élection des six magistrats de la Cour des comptes de cet automne (le 22 septembre) ne sera pas tacite. Les Vert'libéraux ont annoncé présenter deux candidats. Il s'agit de Mark Brendow, pour le poste de magistrat titulaire et d'Arev Salamolard pour le poste de magistrate suppléante. Le parti Libertés et justice sociale, du conseiller d'Etat Pierre Maudet, présente pour sa part Sandra Golay.

Un certain Félix Reinmann, habitant la commune de Wohlen bei Bern, brigue un poste de magistrat titulaire sur la liste intitulée "en toute indépendance", selon un communiqué du service des votations et élections.

Election tous les six ans

La Cour des comptes renouvelle ses magistrats (3 magistrats titulaires et trois magistrats suppléants) tous les six ans. L'institution de contrôle occupe une vingtaine de personnes. Elle peut être sollicitée par tout un chacun, mais elle a également la possibilité de s'autosaisir de sujets.

Elle émet des rapports contenant des recommandations. Certaines de ses enquêtes ont eu d'importantes répercussions. La dernière à avoir fait des vagues concernait la découverte d'une surfacturation aux Services industriels de Genève (SIG).

