Punaises de lit et fientes d'oiseaux dans le centre d'accueil d'urgence de Palexpo

Des punaises de lit et des fientes de moineaux: voilà les nuisances avec lesquelles les quelque 400 réfugiés du centre d'hébergement de Palexpo, à Genève, doivent s'accommoder depuis plusieurs mois. L'Hospice général, qui gère le lieu, reconnaît que la situation est insatisfaisante mais dit ne pas pouvoir y remédier totalement.

Quand elle est arrivée à Palexpo il y a quatre mois, cette Ukrainienne fuyant la guerre avec son mari avait été avertie que les conditions de vie de la Halle 7 laissaient à désirer. C'était sans se douter de l'insalubrité de ce grand entrepôt transformé en centre d'accueil d'urgence. "Il y a un très grand problème avec les oiseaux et les punaises. Je ne peux pas dormir, car tout mon corps me démange et me gratte, j'ai une réaction allergique. Mes jambes et mes mains gonflent. Et les oiseaux qui vivent dans le toit de Palexpo défèquent sur nos affaires et sur le sol tous les jours", explique-t-elle dans la Matinale de mercredi.

Ce problème, dénoncé par les résidents, est bien connu de l'Hospice général, qui assure effectuer régulièrement des désinfections et mettre en place des bâches et d'autres mesures d'éloignement des oiseaux.

Des oiseaux protégés

L'institution reconnaît toutefois être limitée par le fait que les moineaux sont protégés: ils peuvent être repoussés, mais pas éradiqués. Elle reconnaît aussi être limitée par l'infrastructure de la salle elle-même.

Selon l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, ce genre de salle polyvalente ne devrait pas accueillir des réfugiés sur le long terme. Si c'est le cas, il est recommandé d'installer des modules d'habitations ou des tentes pour préserver l'intimité et limiter les nuisances, sonores, lumineuses ou celles dues à la présence d'oiseaux.

Charlotte Frossard/lan