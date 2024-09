Les solutions de Genève contre les fraudes dans la récolte de signatures

Le Grand Conseil genevois a adopté jeudi soir en urgence une motion visant à préserver la confiance dans la démocratie après les scandales de fraude dans la récolte des signatures pour des initiatives et référendums. Elle vise notamment à accroître la transparence.

Le texte adopté jeudi soir vise à amener de la régulation et des garde-fous dans une pratique qui, au nom de la liberté économique, n'a pour l'heure pas pu être interdite. La transparence en matière de rémunération fait défaut, a appuyé la centriste Alia Chaker Mangeat.

Tout en soutenant la démarche, le PLR Pierre Conne a demandé, en vain, le renvoi de cette motion en commission afin d'affiner ses demandes et d'attendre les nouvelles dispositions fédérales. Un avis partagé par sa collègue de parti et présidente du Conseil d'Etat Nathalie Fontanet, qui a précisé que l'invalidation de signatures est plus importante pour les initiatives et les référendums fédéraux que pour les objets cantonaux et communaux.

Obligation de signalement

Adoptée par 64 oui et 29 non, la motion invite le gouvernement à instaurer une obligation de signalement du recours aux sociétés de récolte de signatures contre rémunération. Ce signalement doit permettre de distinguer, au moment du dépôt, les signatures récoltées par ce moyen des autres.

Le gouvernement devra aussi sensibiliser les comités aux risques liés à la récolte de signatures contre rémunération, et s'assurer du respect des règles relatives au salaire minimum pour le personnel employé dans la récolte.

L'objectif est de "contrôler mieux cette branche qui, aujourd'hui, produit un certain nombre de dérives", qui ne sont "malheureusement pas assez découragées par le risque de poursuites pénales", a expliqué vendredi son premier signataire, le socialiste Diego Esteban, au micro du 12h30 de la RTS.

Une base de données des signatures demandée

La motion demande encore la création d'une base de données des signatures des électeurs pour améliorer l'efficacité des contrôles réalisés par la Chancellerie d'Etat, ainsi que la création d'un système autorisant la signature par voie électronique.

Le Conseil d'Etat a désormais six mois pour se déterminer sur les demandes et étudier leur faisabilité. Il devra rendre un rapport et un éventuel projet de loi.

vic avec mm et ats