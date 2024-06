Les SIG rembourseront dès juillet les millions facturés en trop sur le prix de l'électricité

Après un début d'année chahuté, les Services industriels genevois ont annoncé vouloir se plier à un exercice de transparence. Suite à la surfacturation de plusieurs millions de francs du prix de l'électricité, les SIG ont annoncé lundi qu'ils procéderaient à un remboursement dès le mois prochain.

Tout a commencé par un constat de la Cour des Comptes lors d’un audit présenté en février dernier: 22 millions de francs avaient été perçus en trop entre 2008 et 2021. Le calcul du coût des pertes réseaux des SIG était erroné (ce qui représente une partie du prix total de l’électricité, ndlr).

Dans la foulée, l'entreprise de droit public s'était engagée à rembourser les millions de francs perçus en trop, mais aussi à faire auditer l'entier de sa méthode de tarification.

Des forfaits pour les ménages et les PME

Aux 22 millions, les SIG ont ajouté 5 millions de francs d’intérêts. Sur cette base, le calcul des sommes remboursées dépend du niveau de consommation des clients. Les ménages genevois recevront un forfait de 28 francs chacun; pareil pour les PME, qui suivant leur taille recevront un versement unique entre 180 et près de 800 francs. Pour les gros consommateurs – de plus de 100'000 kw/h par année, comme l’entreprise Rolex ou les Hôpitaux universitaires par exemple – le montant remboursé est calculé en fonction de leur consommation à fin 2023.

Le remboursement sera visible sur la facture que chacun des quelque 300'000 clients des SIG recevra à la fin du mois de juin ou en juillet.

"Aujourd’hui, la question que tout le monde se pose est de savoir si cette erreur de calcul n’est pas l’arbre qui cache la forêt", a déclaré Robert Cramer, président du conseil d’administration des SIG. Les SIG ont donc fait appel à un cabinet d'audit pour passer en revue la méthode de calcul de l'ensemble du prix de l'électricité payé par les Genevoises et les Genevois. Cet audit, mené par le cabinet Swiss economics et présenté lundi, conclut que les SIG respectent en général les règles fixées et ne sont en dehors des clous que sur deux points de détail. Les tarifs sont équitables, a indiqué Alain Zbinden, le directeur général ad intérim de l'entreprise.

D'autres audits en cours

La prochaine étape pour l'entreprise de droit public seront les résultats des audits lancés dans l'affaire des soupçons de népotisme dévoilés par les médias. Alain Zbinden a annoncé lundi qu’une enquête administrative concernant un cas d’embauche suspecte avait déjà été lancée par la direction. Les conclusions de l’ensemble de ces investigations devraient tomber à la rentrée.

Robert Cramer a reconnu que "c’était une première étape dans l’entreprise de transparence des SIG". L’entreprise de droit public doit poursuivre ses efforts et faire en sorte de "regagner la confiance des Genevoises et des Genevois."

